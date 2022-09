Fiva: Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena

Suomen finanssisektori on säilynyt vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta, arvioi Finanssivalvonta (Fiva). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Työeläkeyhtiöiden ja pankkien vakavaraisuus on heikentynyt hieman, mutta on pysynyt edelleen vahvana. Vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus on jopa parantunut.

Fiva kertoo kuitenkin kiinnittävänsä erityistä huomiota muun muassa luotto- ja kyberriskien hallintaan.

- Toimintaympäristön heikentyessä on tärkeää, että finanssisektori on vakavarainen ja riskienhallinta kunnossa. Suomen finanssisektorin hyvä lähtötilanne on vahvuus heikentyvässä taloustilanteessa, sanoo Fivan johtaja Tero Kurenmaa tiedotteessa.