Talous
13.2.2026 10:32 ・ Päivitetty: 13.2.2026 13:03
Foodora vetäytyy Suomesta – Wolt valtasi markkinat
Ruokakuljetuspalvelu Foodora lopettaa toimintansa Suomessa tämän kuun lopussa. Yhtiöllä on ollut Suomessa noin 80 paikallista työntekijää.
Yhtiö sanoo tiedotteessaan investoivansa markkinoihin, joilla se voi saavuttaa selkeän markkinajohtajuuden.
FOODORA on jäänyt Suomessa alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.
Foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli 100 kaupunkiin ja kuntaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.