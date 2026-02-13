Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.2.2026 10:32 ・ Päivitetty: 13.2.2026 13:03

Foodora vetäytyy Suomesta – Wolt valtasi markkinat

Arja Jokiaho
Woltin ruokalähetti Pasilassa Helsingissä 17. tammikuuta.

Ruokakuljetuspalvelu Foodora lopettaa toimintansa Suomessa tämän kuun lopussa. Yhtiöllä on ollut Suomessa noin 80 paikallista työntekijää.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö sanoo tiedotteessaan investoivansa markkinoihin, joilla se voi saavuttaa selkeän markkinajohtajuuden.

FOODORA on jäänyt Suomessa alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.

Foodora on toiminut Suomessa vuodesta 2015 lähtien ja laajentunut yli 100 kaupunkiin ja kuntaan.

