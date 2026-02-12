Kuka nousee Juuson tilalle? – ”Pitää pärjätä virkamiehille ja sosiaaliturvaministerille”

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) yllätysero oli torstaipäivän puheenaihe eduskunnassa. Simo Alastalo Demokraatti Susanna Luikku Demokraatti

Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan perussuomalaisten ryhmässä käytiin lyhyt keskustelu aiheesta, ja kokous oli ”aika tavanomainen”.

– Ei tämä ihan yllätyksenä tullut, Purra kommentoi Juuson eroa medialle eduskunnalle.

Sen sijaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän johtaja Jani Mäkelä sanoi ilmoituksen olleen yllätys.

Perussuomalaisissa ei juuri ole sosiaali- ja terveysalaan keskittyneitä edustajia, joilla olisi lähtökohtaisesti valmiutta ministeriksi. Purra ei halunnut spekuloida nimillä eikä sillä, mitä valinnassa painotetaan.

– Rohkeutta, päättäväisyyttä ja kykyä kestää eri suunnista tulevia paineita kyllä vaaditaan.

JUUSON asettama sosiaalihuollon palvelu-uudistusta valmistellut työryhmä, jonka tehtävänä oli löytää sadan miljoonan lisäsäästöt, sai kasaan vain puolet vaadituista säästöistä. Sen ehdotuksiin arvioitiin sisältyvän myös merkittäviä riskejä sosiaalihuollon asiakkaitten oikeusturvalle ja yhdenvertaisuudelle. Lisää aiheesta Uutispommi: Ministeri Kaisa Juuso eroaa

– Valtiovarainministeri on seurannut tilannetta jo pidempään eikä ollut yllätys, että säästöjä ei saavuteta. Pettymys työryhmän lopputulos tietysti oli, Purra kommentoi.

Yksi mahdollinen nimi voisi olla perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokuntavastaava, kätilötaustainen Pia Sillanpää.

Hän on ammatistaan huolimatta profiloitunut myös niin sanottuna rokotekriittisenä. Vuonna 2023 Sillanpää jätti kirjallisen kysymyksen koronarokotteen ottaneiden ja rokottamattomien välisistä eroista ylikuolleisuustilastoissa. Yksi kysymys koski ministeriöllä näkemystä siitä, onko koronaa vastaan rokottautuneiden ja rokottamattomien välillä havaittu eroja ylikuolleisuudessa.

Sillanpää on ensimmäisen kauden kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä.

– En ole koskaan kieltäytynyt ryhmän pyynnöstä mihinkään tehtävään, mutta ryhmä päättää jatkosta. Uutinen tuli meillekin vasta tänään, joten sitä täytyy nyt sulatella, hän vastasi Demokraatin kysymykseen mahdollisesta kiinnostuksestaan ministeripestiin.

Toisaalta perussuomalaisista kommentoidaan Demokraatille, että sote-taustaa tärkeämmäksi valinnassa voi nousta ”kyky pärjätä Sannille (Grahn-Laasonen, kokoomuksen sosiaaliturvaministeri) ja ministeriön virkamiehille”.

DEMARIEDUSTAJA Aki Lindén oli Juuson kanssa neljä vuotta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Hän sanoo pitäneensä Juusosta ihmisenä ja luonnehti tilannetta ”surulliseksi”.

– En ota kantaa eron syihin, koska en tiedä onko kyse esimerkiksi uupumuksesta vai jostain fyysisestä sairaudesta. Mutta kyllä tuo salkku varmasti yksi kovimpia hallituksessa.

Lindénin mukaan sadan miljoonan kapeasti kohdistettu leikkausvaade yhdistettynä sosiaali- ja terveydenhuoltoa sitoviin lainsäädäntöön voi olla vaikea saavuttaa.

KRISTILLISTEN puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah luonnehti eduskunnassa toimittajille Juuson pestiä vaikeaksi ja kiitti tätä ”hyvästä työstä tähän asti”.

– Seuraajaa odotetaan, mutta minä olen väärä ihminen vastaamaan siihen. Toisen puolueen (perussuomalaiset) johto varmasti kertoo valinnasta sitten aikanaan.

Kysymykseen siitä, millainen kolaus Juuson ero mahdollisesti on hallitukselle, Essayah ei ottanut kantaa.

– Tällaisissa tilanteissa täytyy kunnioittaa ihmisen elämäntilannetta ja omaa päätöstä. Se on kaikkein tärkeintä, hän muotoili.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) oli samoilla linjoilla:

– Kaisa (Juuso) on tehnyt aivan valtavan työn – annetaan nyt hänelle kaikki tuki ja toipumisrauha. Enempää en tätä kommentoi.