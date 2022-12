Fortum ja Ranskan EDF yhteistyöhön ydinvoiman kehittämisessä Suomessa ja Ruotsissa

Fortum ja ranskalainen energiajätti EDF ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia yhteistyömahdollisuuksia pienten modulaaristen reaktorien (SMR) ja suurten ydinvoimalaitosten saralla Suomessa ja Ruotsissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sopimus on osa Fortumin kaksivuotista selvitystä, jossa tutkitaan uuden ydinvoiman edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa. EDF on maailman suurin ydinvoimaoperaattori, joka rakentaa useita ydinvoimaloita eri puolille Eurooppaa.

- EDF on iloinen voidessaan yhdistää voimansa Fortumin kanssa, joka on johtava ydinvoimateollisuuden toimija ja jolla on kanssamme samat tavoitteet kestävän, hiilettömän energiatulevaisuuden puolesta. Fortumin ansiot vastuullisena ydinvoimaoperaattorina ja EDF:n vertaansa vailla oleva kokemus ydinvoiman koko elinkaaresta luovat mahdollisuuksia menestyksekkääseen yhteistyöhön Suomessa, Ruotsissa ja koko Euroopassa, kiitteli EDF:n ydinvoiman kehittämisestä vastaava johtaja Vakis Ramany tiedotteessa.

- Olemme erittäin iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Euroopan johtavan ydinvoimayhtiön kanssa paitsi hiljattain käynnistämämme uutta ydinvoimaa Pohjoismaissa koskevan selvityksemme puitteissa, mutta myös oppiaksemme EDF:n tavasta organisoida ja tukea mittavaa ydinvoimatuotantoa, sanoi Fortumin ydinvoimapalveluista, suunnittelutoiminnoista ja osaomisteisista ydinlaitoksista vastaava johtaja Petra Lundström.