Ulkomaat
13.11.2025 07:24 ・ Päivitetty: 13.11.2025 07:24
Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt kohoavat tänä vuonna ennätyslukemiin
Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat päästöt yltävät tänä vuonna uusiin ennätyskorkeuksiin. Asia selviää vuosittaisesta raportista, joka tarkastelee ihmiskunnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.
Raportin mukaan energiantuotannon päästöjen vähentäminen ei vielä riitä kompensoimaan kasvavaa energiankulutusta. Fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjen ennakoidaan olevan tänä vuonna 1,1 prosenttia korkeammat kuin edeltävänä vuonna.
Öljyn, maakaasun ja kivihiilen polttamisesta aiheutuvien päästöjen odotetaan kasvavan, ja hiilidioksidipäästöjen kokonaisluku saavuttanee ennätykselliset 38,1 miljardia tonnia.
Tutkijat varoittavat, että ilmaston lämpenemistä on nyt käytännössä mahdotonta hillitä alle 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tutkimuksessa laskettiin, että hiilidioksidipäästökiintiö tämän saavuttamiseksi on 170 miljardia tonnia. Tutkimusta johtanut Exeterin yliopiston Pierre Friedlingstein antaa ymmmärtää, että kyseinen kiintiö on kulutettu nykyisellä vauhdilla neljässä vuodessa.
Epäonnistuminen maapallon lämpenemistä aiheuttavien päästöjen leikkaamisessa varjostaa Brasilian Belemissä tällä viikolla alkanutta ilmastokokousta. Maailman toiseksi suurin saastuttaja, Yhdysvallat ei osallistu COP30-kokoukseen.
Kaikkien on tehtävä enemmän.
Maailman maiden ilmastosuunnitelmat ovat jääneet kauaksi odotuksista, vaikka ilmassa on ollut jo viitteitä siitä, että vuosi 2025 tulee olemaan yksi kaikkien aikojen kuumimmista.
Ilmastontutkimuskeskus Ciceron Glen Petersin mukaan on selvää, että maiden on tehostettava toimintaansa.
- Kaikkien on tehtävä oma osansa, ja kaikkien on tehtävä enemmän, Peters sanoi uutistoimisto AFP:lle.
Petersin mukaan fossiilisten polttoaineiden päästöt Kiinassa olivat tänä vuonna pitkälti tasapainossa, erityisesti erittäin saastuttavan kivihiilen osalta. Tämä voi viitata siihen, että uusiutuvat energialähteet alkavat kattaa suuremman osan energiankulutuksesta.
- Meillä on vahvaa näyttöä siitä, että puhtaat teknologiat auttavat vähentämään päästöjä ja ovat samalla kustannustehokkaita verrattuna fossiilisiin vaihtoehtoihin, Peters sanoo raportin julkaisusta kertovassa tiedotteessa.
Petersin mukaan on kuitenkin liian aikaista julistaa maailman suurimman hiilidioksidipäästöjen tuottajan saavuttaneen huippunsa. Hänen mukaansa vie vielä aikansa, että päästöt alkavat laskea.
Yhdysvalloissa kivihiilen päästöt nousivat 7,5 prosenttia, kun sähköntuotannossa siirryttiin maakaasun hinnannousun myötä saastuttavampaan polttoaineeseen.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.