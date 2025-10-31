Ulkomaat
31.10.2025 07:11 ・ Päivitetty: 31.10.2025 07:11
FT: Trumpin ja Putinin tapaaminen Budapestissa on peruttu
Yhdysvallat on perunut presidentti Donald Trumpin ja Venäjän johtajan Vladimir Putinin seuraavat tapaamisaikeet, kertoo Financial Times -lehti.
Valtiojohtajien piti tavata tässä kuussa Unkarin Budapestissa ja neuvotella kahdestaan muun muassa Ukrainan sodan tulitauon ehdoista.
Lehden haastattelemien virkamieslähteiden mukaan kokouksen valmistelu kuitenkin lopetettiin tällä viikolla Yhdysvaltain aloitteesta tuloksettomana.
Venäjän ulkoministeriö oli pitänyt kiinni kaikista alkuperäisistä etupiiri- ja aluevaatimuksistaan Ukrainassa, eikä lehden mukaan osoittanut neuvotteluhaluja.
Osapuolet eivät ole virallisesti vahvistaneet kokouksen perumispäätöstä.
