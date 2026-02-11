Ulkomaat
11.2.2026 07:12 ・ Päivitetty: 11.2.2026 07:12
FT: Yhdysvallat painostaa Ukrainaa presidentinvaaleihin
Financial Times-lehden mukaan Donald Trumpin hallinto painostaa Ukrainaa järjestämään presidentinvaalit toukokuun puoliväliin mennessä, tai hintana on turvatakuiden menettäminen.
Financial Times kertoo, että Yhdysvallat haluaa Ukrainaan myös kansanäänestyksen mahdollisesta rauhansopimuksesta Venäjän kanssa.
Presidentinvaalit olisi pidettävä 15. toukokuuta mennessä, muuten Yhdysvaltain lupailemat turvatakuut vaarantuvat.
FT:n virkamieslähteiden mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoisi ilmoittaa vaaleista 24. helmikuuta, kun tulee kuluneeksi päivälleen neljä vuotta Venäjän aloittamasta laajamittaisesta hyökkäyssodasta Ukrainaan.
Ukrainan presidentinhallinto ja Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähetystö eivät kommentoineet asiaa lehdelle.
FT:n mukaan ukrainalaiset mielipidemittaukset osoittavat Zelenskyin olevan yhä suosittu presidentti, vaikka hänen kannatuksensa on laskenut neljän vuoden takaisesta lähes yksimielisestä tuesta. Syinä kannatuksen laskuun ovat ukrainalaisten sotaväsymys ja Zelenskyin lähipiiriin liitetyt korruptioskandaalit.
Zelenskyi valittiin presidentiksi keväällä 2019. Uusia vaaleja ei ole Ukrainan lakien mukaan voitu järjestää sotatoimien aikana. Venäjän miehittämien alueiden asukkaiden, ulkomaille paenneiden miljoonien ukrainalaisten sekä rintamasotilaiden turvalliset äänestysmahdollisuudet ovat rajallisia.
YHDYSVALTAIN, Ukrainan ja Venäjän edustajat neuvottelivat viime viikolla Abu Dhabissa rauhanprosessista ilman suuria konkreettisia tuloksia. Ukrainan mukaan neuvotteluja voitaisiin jatkaa tällä viikolla Yhdysvaltain Miamissa.
Venäjä ja Ukraina vaihtoivat kuitenkin viime viikolla satoja sotavankeja. Kyseessä oli ensimmäinen vankienvaihto osapuolten välillä viiteen kuukauteen.
Viime päivinä Venäjä on taas kiihdyttänyt ilmaiskujaan Ukrainan siviilikohteisiin, sähkön- ja lämmönjakeluverkkoon.
YK:n Ukrainan-ihmisoikeustarkkailuoperaation (HRMMU) mukaan noin 15 000 ukrainalaista siviiliä on saanut surmansa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa helmikuussa 2022.
