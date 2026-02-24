Ulkomaat
24.2.2026 18:17 ・ Päivitetty: 24.2.2026 18:24
G7-maiden johtajat lupasivat ”horjumatonta tukea” Ukrainalle – EU:lta lupaus 920 miljoonan euron tuesta ensi talveksi
Johtavien teollisuusmaiden eli G7-maiden johtajat lupasivat horjumatonta tukea Ukrainalle Venäjän aloittaman sodan neljäntenä vuosipäivänä.
Mukana oli myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Kyseessä on G7-maiden johtajien ensimmäinen yhteinen julkilausuma Ukrainasta sen jälkeen, kun Trump palasi Valkoiseen taloon ja aloitti toisen presidenttikautensa.
Maat ilmaisivat julkilausumassa tukensa sekä Trumpin rauhanyrityksille Ukrainassa että niin kutsutun halukkaiden koalition ponnisteluille.
- Tuemme presidentti Trumpia hänen pyrkimyksissään saavuttaa (rauha Ukrainassa) käynnistämällä rauhanprosessi sekä saattamalla osapuolet suoriin keskusteluihin. Euroopalla ja muilla liittolaisilla on johtava rooli tässä prosessissa, G7-maiden johtajat sanoivat.
G7-maihin kuuluvat Yhdysvaltojen lisäksi Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Kanada ja Japani. Tänä vuonna puheenjohtajana toimii Ranska.
EUROOPAN UNIONI osoitti sodan neljäntenä vuosipäivänä tukeaan Ukrainalle vuolain sanoin ja lupauksin.
Ukraina saa EU:lta 920 miljoonaa euroa ensi talveksi tukemaan maan energiantuotantoa, ilmoitti EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailullaan Kiovassa.
Von der Leyenin mukaan rahoilla on määrä muun muassa nopeuttaa energiainfrastruktuurin jälleenrakentamista, tuotannon hajauttamista eri alueille sekä vaurioiden korjaamista Venäjän iskujen jälkeen.
Tänä talvena suuri määrä ukrainalaisia on jäänyt ilman lämmitystä kovilla talvipakkasilla. Tämä on tarkoitus estää ensi vuonna, jos sota yhä jatkuu.
- Jopa tämän kaiken terrorin keskellä kansakuntanne sitkeys on ollut horjumaton, von der Leyen sanoi.
- Ukrainalaisten urheus jää kaikumaan läpi historian, eikä se unohdu, hän jatkoi.
Von der Leyen lupasi myös, että EU toimittaa Ukrainalle varmuudella sille luvatun 90 miljardin euron tukilainan. Laina on joutunut vaikeuksiin Unkarin vastustuksen takia.
Ukrainan tulevaisuus on EU:ssa.
VON der Leyen matkusti Kiovaan yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costan kanssa.
- Ukrainan tulevaisuus on Euroopan unionissa, Costa lupasi puheessaan Kiovassa.
Hän sanoi myös, että EU tukee Ukrainaa sodassa niin kauan kuin Ukraina tarvitsee tukea.
Sekä Costa että von der Leyen ylistivät puheissaan sitä, että Ukraina on edistänyt EU-uudistuksia vauhdikkaasti sodankäynnistä huolimatta.
Costa kehotti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiä jatkamaan uudistuksia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.