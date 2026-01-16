Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.1.2026 06:53 ・ Päivitetty: 16.1.2026 06:53

Gazaa väliaikaisesti hallinnoiva rauhanneuvosto on Trumpin mukaan muodostettu

LEHTIKUVA / AFP / OMAR AL-QATTAA
Kodeistaan pakenemaan joutuneiden palestiinalaisten telttakylä rannalla Gazan kaupungissa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Gazan kaistaa väliaikaisesti hallinnoiva rauhanneuvosto on muodostettu. Asiasta Truth Social -viestipalvelussa ilmoittanut Trump sanoo, että rauhanneuvoston jäsenet julkistetaan pian.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

- Voin sanoa varmuudella, että kyseessä on kaikkien aikojen ja kaikkien paikkojen suurin ja arvostetuin neuvosto, Trump kirjoitti.

Rauhanneuvoston perustaminen on osa Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Trumpin mukaan suunnitelman toinen vaihe on virallisesti alkanut.

Trump ilmoitti rauhanneuvoston muodostamisesta pian sen jälkeen, kun Gazan siviilihallintoa tulevaisuudessa hoitavan 15-henkisen asiantuntijakomitean kokoonpanosta oli päästy sopuun. Asiasta kertoi keskiviikkona Egyptin ulkoministeri Badr Abdelatty.

Palestiinalaisista koostuvan komitean on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista sen jälkeen, kun kaistan hallinta siirtyisi kaavaillusti pois äärijärjestö Hamasilta.

PALESTIINALAISILLE keskeinen kysymys on edelleen Israelin täydellinen sotilaallinen vetäytyminen Gazasta. Vetäytyminen sisältyy suunnitelmaan, mutta sille ei ole annettu tarkkaa aikataulua. Hamas on vuorostaan kieltäytynyt sitoutumasta julkisesti täydelliseen aseistariisuntaan, mikä on Israelin ehdoton vaatimus.

- Hamasin on välittömästi noudatettava sitoumuksiaan, Trump kirjoitti viestissään Truth Socialissa.

Useat asiantuntijat ovat kritisoineet Trumpin 20-kohtaista suunnitelmaa. Esimerkiksi kymmenet YK:n asiantuntijat ovat varoittaneet, että suunnitelman keskeiset kohdat ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Gazaan saatiin lokakuussa hauras tulitauko, mutta palestiinalaisalue on edelleen vakavan humanitaarisen kriisin kourissa. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aseleporikkomuksista.

Gazan terveysministeriön mukaan Israelin joukot ovat surmanneet yli 450 ihmistä sen jälkeen, kun aselepo astui voimaan.

Muun muassa YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt Gazassa kansanmurhaan.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

