Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

14.1.2026 10:12 ・ Päivitetty: 14.1.2026 10:12

Väitöstutkimus: Venäjällä kansaa totutetaan jatkuvaan sotaan

Venäjän presidentinkanslia
Putin esiintyy mielellään isänmaallisten nuorten keskellä: tässä Murmanskissa keväällä 2025.

Venäläisille nykynuorille lapsuudesta asti tuputettu militaristinen kasvatus kääntää väkisinkin kansalaisten asenteita. Sodasta on tehty luonnollinen osa arkea, eikä vallanpitäjien tapaa ratkoa asioita sotimisella kyseenalaisteta julkisesti, uusi väitöstutkimus kertoo.

Petri Korhonen

Demokraatti

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jonna Alava on perehtynyt vuosien 2014-2025 sotilaallis-isänmaalliseen kasvatukseen Venäjällä, ja väittelee nyt Helsingin yliopistolla aiheesta perjantaina.

Valtiollisen ”patrioottisen kasvatuksen” ohjelmat otettiin Venäjällä käyttöön jo vuonna 2001, mutta Krimin valtauksen jälkeen ja Ukrainan sodan alettua isänmaallisen eetoksen pakkosyöttöä alettiin tehostaa huomattavasti koko yhteiskunnan läpi.

Samalla kansalaisten puhdasoppisuuden valvonta kiristyi myös teknisesti. Kremlin määrittelemän oikean isänmaallisuuden kyseenalaistamisesta tulee yhä herkemmin yhä vakavampia seurauksia.

RIVIKANSALAISISTA ei silti Alavan mukaan ole tullut sen kiihkoisänmaallisempia kuin aiemminkaan.

– Kremlin propagandan sisältö on usein jopa sanamuotoihin asti Neuvostoliitosta kopioitua, eikä se sellaisenaan uppoa tämän ajan ihmisiin. Se tiedetään propagandaksi. Sitä tulee kuitenkin joka suunnalta niin paljon, että se väistämättä vaikuttaa ainakin ihmisten julkiseen käytökseen, Alava kertoo Demokraatille.

Koulujen, kirkon ja tiedotusvälineiden kautta kaikkialla korostettavia käytösnormeja vastaan ei voi kovin avoimesti kapinoida.

Kansalaisten protestit ovat enimmäkseen määräysten ignorointia tai yleistä passiivisuutta.

– Sodasta on tullut tabu, ihmiset ovat hiljentyneet, mikä taas kiihdyttää yhteiskunnan atomisoitumista – yhteisöt hajoavat ja yksilö jää yksin suhteessa valtioon. Tällaisessa ympäristössä on vaikea muodostaa vastarintaa, Alava arvioi väitöstiedotteessa.

ERITYISEN huolestuttavana Alava pitää sitä, että kasvatuksella uudetkin sukupolvet totutetaan tai turrutetaan jatkuvan sodan ideaan. On ikään kuin normaalia, että valtakunta ratkoo alue- tai muita kysymyksiä sotimisella.

– Tässä mielessä patrioottinen kasvatus on tehokasta. Se rakentaa näennäistä lojaalisuutta ja legitimiteettiä Kremlille, sekä ennustaa putinismin jatkumista Putinin jälkeen, Alaja sanoo väitöstiedotteessa.

Kansalaisten protestit ovat enimmäkseen määräysten ignorointia tai yleistä passiivisuutta, eivätkä ne siksi muodosta vallanpitäjille konkreettista vallan kumoamisen uhkaa.

Kremlin päättäjiä ja hännystelijöitä kuitenkin kyseenalaistetaan kansan parissa. Vieläpä tavoilla, jotka ovat tuttuja jo Neuvostoliiton loppuajoilta: kerrottuina leviävillä vitseillä ja pilkalla.

– Venäjällä on aina osattu tehdä päättäjistä salaa pilaa. Samoin esimerkiksi kouluissa opettajat voivat puhua virallisen kielenkäytön ohi koodeilla, kaksoismerkityksin, ja kyseenalaistaa näin valtiollista viestiä, Alava kertoo Demokraatille.

Toisinaan tällaista tehdään julkisestikin, mutta hallinto reagoi irvailuun herkästi. Tällä viikolla venäläiskoomikko Aleksander Gudkov sai 11 000 ruplan sakot parodioituaan hallinnon suosimaa Shaman-artistia ja tämän isänmaallista ”Olen venäläinen” -laulua.

Nämä vastarinnan merkit eivät kuitenkaan avaudu helposti ulkopuolisille. Siksi meiltä lännestäkin on hyvin vaikea arvioida, kuinka laajasti kansa eri puolilla Venäjää uskoo oikeasti päättäjiään, tai onko nykyhallinnon ote kansalaisista niin tiukka kuin miltä se näyttää.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
12.1.2026
Oletko aina tukenut näitä maita väärin? Nyt saat hävetä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
13.1.2026
Arvio: Kullervo-spektaakkeli on kuin kalevalainen luontodokkari rytmitettynä Die Hard -poljennolla
Lue lisää

Demokraatti

Työmarkkinat
14.1.2026
”Monille ei ole jäänyt käteen kuin velkaa” – uusi raportti listaa Thaimaan marjanpoimijoiden kokemuksia Suomesta
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU