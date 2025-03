Gazan aselevolla huonot ennusmerkit – Israel uhkaa pysyvällä miehityksellä

Saksan, Ranskan ja Britannian ulkoministerit vaativat, että aselepoa Gazassa jatkettaisiin välittömästi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel jatkoi tällä viikolla jälleen ilmaiskuja ja hyökkäystään Gazassa. Israelin iskut ovat surmanneet viime päivinä satoja ihmisiä.

- Israelin iskujen jatkuminen Gazassa merkitsee dramaattista askelta taaksepäin gazalaisille. Olemme järkyttyneitä siviiliuhreista ja vaadimme kiireesti välitöntä paluuta aselepoon, ministerit sanoivat yhteisessä lausunnossa.

Lausunnossa kehotettiin kaikkia osapuolia aloittamaan uudelleen neuvottelut, jotta voidaan varmistaa, että aselepo pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön ja siitä tulee pysyvä.

He peräänkuuluttivat, että Hamasin tulee vapauttaa Gazassa vielä olevat panttivangit. He sanoivat lisäksi, että ryhmä ei saa jatkossa enää hallita Gazaa tai olla uhka Israelille. Israelilta he puolestaan vaativat, että maa kunnioittaisi täysin kansainvälistä oikeutta sekä sallisi humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.

Lausunnon olivat allekirjoittaneet Saksan Annalena Baerbock, Ranskan Jean-Noel Barrot ja Britannian David Lammy.

ISRAELIN asevoimat aloitti tiistaina jälleen laajamittaiset ilmaiskut Gazan kaistalle ja on sittemmin aloittanut myös maaoperaation alueella. Gazalaisviranomaisten mukaan Israelin tuoreet iskut ovat surmanneet ainakin yli 500 ihmistä.

YK:n lastenjärjestö Unicef puolestaan kertoo qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan, että Gazassa on saanut tiistain jälkeen surmansa yli 200 lasta.

Perjantaina al-Jazeera raportoi, että Israel oli tuhonnut täysin ainoan syöpähoitoa Gazassa tarjoavan sairaalan.

Sairaala oli rakennettu uudelleen vuonna 2017 Turkilta saadulla 34 miljoonan dollarin suuruisella lahjoituksella. Turkin ulkoministeriö tuomitsi sairaalan tuhoamisen.

- Terveydenhuoltopalveluita siviileille Gazan alueella tarjoavan sairaalan ottaminen tahallisesti kohteeksi on osa Israelin politiikkaa, jonka tavoitteena on tehdä Gaza asuinkelvottomaksi ja syrjäyttää palestiinalaiset väkisin alueelta, ministeriö sanoi al-Jazeeran mukaan.

Ministeriö vaati kansainvälistä yhteisöä ryhtymään konkreettisiin toimiin Israelin laittomia hyökkäyksiä vastaan. Ministeriö kutsui Israelin toimia järjestelmälliseksi valtiolliseksi terrorismiksi.

Lausunnossa sanottiin vielä, että Palestiinassa käynnissä olevasta kansanmurhasta vastuussa olevat, mukaan lukien Israelin pääministerin Benjamin Netanjahu, joutuvat ennemmin tai myöhemmin vastuuseen kansainvälisen oikeuden edessä.

YK on katsonut, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

PERJANTAINA Israelin puolustusministeri Israel Katz määräsi maansa asevoimat valtaamaan lisää alueita Gazasta. Puolustusministerin mukaan alueet tullaan miehittämään pysyvästi, jos Hamas ei vapauta hallussaan olevia israelilaispanttivankeja.

- Olen määrännyt (asevoimat) valtaamaan lisää alueita Gazasta. Mitä pitempään Hamas kieltäytyy vapauttamasta panttivankeja, sitä enemmän alueita se menettää liitettäväksi Israeliin, Katzin lausunnossa sanottiin.

Puolustusministerin mukaan Israel voi myös laajentaa puskurivyöhykkeitä Gazan ympärillä suojellakseen Israelin siviilialueita ja sotilaita. Tämä johtaisi näiden alueiden pysyvään miehitykseen.

Katzin mukaan Israel jatkaa sotilaallista toimintaa Gazassa kunnes panttivangit on vapautettu ja Hamas on täysin lyöty.

Israelin läheinen liittolainen Yhdysvallat väitti perjantaina YK:n turvallisuusneuvostossa, että Hamas olisi yksin vastuussa tämänviikkoisista kuolonuhreista Gazassa.

- Hamas on täysin vastuussa käynnissä olevasta sodasta Gazassa ja vihamielisyyksien jatkumisesta. Jokainen kuolema olisi voitu välttää, jos Hamas olisi hyväksynyt Yhdysvaltain viime keskiviikkona tarjoaman siltaehdotuksen, Yhdysvaltain virkaatekevä YK-suurlähettiläs Dorothy Shea sanoi neuvostolle al-Jazeeran mukaan.

Donald Trump on antanut täyden tukensa Israelin toimille Gazassa.

ISRAEL on tehnyt tällä viikolla iskujaan Yhdysvaltain tuella. Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt kertoi torstaina, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut täyden tukensa Israelin toimille Gazassa.

Tätä ennen Valkoinen talo oli kertonut, että Israel oli konsultoinut Yhdysvaltoja ennen kuin iski Gazaan tiistaina vastaisena yönä.

Israel on sanonut jatkaneensa iskuja, koska Hamas ei vapauta viimeisiä israelilaisia panttivankeja.

Israel ja Hamas pääsivät tammikuussa sopuun aselevosta, jonka ensimmäinen vaihe päättyi virallisesti viime kuun lopulla. Sopimuksen mukaan panttivankeja piti vapauttaa lisää aselevon toisessa vaiheessa.

Israel ei ole kuitenkaan halunnut aloittaa neuvotteluja toisesta vaiheesta, vaan on vaatinut sopimuksen ensimmäisen vaiheen jatkamista ja panttivankien vapauttamista.

Hamas on kieltäytynyt ja vaatinut siirtymistä alkuperäisen sopimuksen mukaiseen toiseen vaiheeseen, jossa muun muassa sovittaisiin taisteluiden lopettamisesta pysyvämmin.

Hamasin mukaan Israel on päättänyt kumota yksipuolisesti tammikuussa solmitun aseleposopimuksen.

MUUN muassa YK on katsonut, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit. Viimeksi YK esitti tämänkaltaisen arvion viime viikolla.

Tuolloin YK:n tutkimusryhmä katsoi raportissaan, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan vertautuviin tekoihin Gazassa tuhotessaan järjestelmällisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä palveluita.

Israel alkoi moukaroida Gazaa raunioiksi vuoden 2023 lokakuussa ja hyökkäsi kaistalle tämän jälkeen myös maitse. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel surmasi Gazassa noin 15 kuukauden aikana ainakin yli 48 000 ihmistä.

Israel aloitti kuukausia kestäneet iskunsa Gazaan sen jälkeen, kun Hamas oli tehnyt hyökkäyksen Israeliin. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä. Hyökkäyksen yhteydessä Gazaan vietiin noin 250 panttivankia, joista osa on tiettävästi vielä Gazassa.