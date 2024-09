Gazan sota kestänyt jo 11 kuukautta – eikä loppu näy

Gazassa mahdollisuudet näyttävät vähäisiltä aselepoon, joka myös vapauttaisi Hamasin hallussa olevat panttivangit Israelissa vangittuina olevia palestiinalaisvankeja vastaan. Molemmat osapuolet kun pitävät itsepintaisesti kiinni omista kannoistaan.

Gazan sota alkoi viime vuonna 7. lokakuuta Hamasin ja muiden palestiinalaisten äärijärjestöjen hyökättyä Israeliin. Israelin virallisten lukujen mukaan hyökkäyksessä kuoli noin 1 200 ihmistä, jotka olivat enimmäkseen siviilejä. Lisäksi noin 250 ihmistä jäi Hamasin panttivangiksi.

Panttivangeista vajaa sata on yhä Gazassa. Israelin armeijan mukaan heistä kymmenet ovat kuitenkin todennäköisesti kuolleet.

Israel vastasi äärijärjestöjen hyökkäykseen tunkeutumalla Gazaan. Hamasin alaisten Gazan terveysviranomaisten mukaan sodan aikana on kuollut lähes 41 000 ihmistä. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan heistä suurin osa on naisia ja lapsia.