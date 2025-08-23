Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.8.2025 16:50 ・ Päivitetty: 23.8.2025 16:50

Gazan terveysministeriö: Useita kuollut aliravitsemukseen vuorokaudessa

AFP / LEHTIKUVA / OMAR AL-QATTAA

Gazan terveysministeriön mukaan useita ihmisiä kuoli aliravitsemukseen Gazan kaistalla vuorokauden aikana. Asiasta uutisoivat ainakin qatarilaiskanava al-Jazeera sekä brittilehti Guardian lauantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ministeriön mukaan nälän seurauksena oli 24 tunnin sisällä kuollut kahdeksan ihmistä. Heistä kaksi oli lapsia. Ministeriön mukaan kaikkiaan nälkään on kuollut Gazan kaistalla yhteensä yli 280 ihmistä, joista vajaa puolet oli lapsia.

YK julisti perjantaina nälänhädän Gazan kaupungin alueella ja sanoi sen johtuvan Israelin toimista. Gazan hallintoalue käsittää noin viidenneksen Gazan kaistasta. Asiantuntijoiden mukaan katastrofaalinen nälkä uhkaa puolta miljoonaa ihmistä.

YK:n alainen ruokaturvallisuuden asiantuntijaelin IPC varoitti, että nälänhätä leviää syyskuussa ympäröiville alueille.

Nälänhätä on tarkasti määritelty hätätila, jota ei julisteta ilman luotettavaa tietoa. Israel kiisti syytöksen.

