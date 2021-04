Giggs kiistää syyllisyytensä – entinen naisystävä syyttää hyväksikäytöstä, vähättelystä, ahdistelusta ja nöyryyttämisestä

Kahden naisen pahoinpitelystä ja entisen tyttöystävän huonosta kohtelusta syytetty entinen Manchester Unitedin jalkapallotähti Ryan Giggs kiistää syyllisyytensä. Walesin maajoukkuetta valmentava Giggs kiisti oikeudessa kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat viime marraskuussa Salfordissa. Lisäksi entinen naisystävä syyttää häntä lähes kolme vuotta jatkuneesta hyväksikäytöstä, vähättelystä, ahdistelusta, nöyryyttämisestä ja vähättelystä, joka alkoi loppuvuodesta 2017 ja jatkui marraskuuhun 2020.

Giggs, 47, on valmentanut Walesin miesten maajoukkuetta tammikuusta 2018. Wales on mukana tulevana kesänä pelattavassa EM-lopputurnauksessa, mutta Giggs on ollut maajoukkueesta sivussa sen jälkeen, kun pahoinpitelyepäilyt tulivat julki.

Menestyksekkäällä pelaajaurallaan Giggs voitti Manchester Unitedissa muun muassa Mestarien liigan kahdesti ja Englannin Valioliigan peräti 13 kertaa.