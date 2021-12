”Globaalien tasa-arvohaasteiden lista tuntuu joskus loputtomalta” – Suomelta vahva tuki YK:n tasa-arvojärjestölle

– UN Women on tehnyt erinomaista työtä ja järjestöllä on uuden pääjohtaja Sima Bahousin johdolla selvät suunnitelmat siitä mihin keskittyä seuraavien vuosien aikana, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) sanoo tiedotteessa.

– Globaalien tasa-arvohaasteiden lista tuntuu joskus loputtomalta, mutta Suomen rahoituksella on saavutettu myös paljon, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantamiseksi. Suomi on sitoutunut tähän työhön pitkäjänteisesti, Skinnari toteaa.

Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien edistäminen on Suomen ulkopolitiikan kärkitavoitteita ja UN Women on Suomen merkittävimpiä yhteistyökumppaneita näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ulkoministeriön mukaan yleisrahoitus on joustavaa tukea, jota järjestöt voivat suunnata sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Koronapandemian aikana sekä monista muista globaaleista nopeasti edenneistä kriiseistä johtuen, tämä tukimuoto on ollut erityisen merkittävää. Suomi on ulkoministeriön mukaan toivonut, että erityishuomiota annetaan vuoden 2021 yleistuesta Lähi-idän alueelle.