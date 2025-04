Gofore aloittaa muutosneuvottelut – ”Vapaa kapasiteettimme on kroonisesti liian korkealla tasolla”

Arvioitu vähennystarve on enintään 95 henkilöä asiantuntijarooleissa ja hallinnossa.

Yritys arvioi, että suunniteltu muutos toisi vuositasolla 7,6 miljoonan euron säästöt.

Muutosneuvottelujen taustalla on Goforen mukaan pitkään heikentyneenä jatkunut asiakaskysyntä sekä toiminnan tehostaminen.

- Aiemmin ennakoimamme vuoden 2025 alkuun liittyvä epävarmuus on toteutunut, ja osalla palvelualueitamme kysyntä on ollut heikkoa. Tämä yhdistettynä tiukkaan kilpailutilanteeseen ja hintapaineeseen on aiheuttanut sen, että vapaa kapasiteettimme on kroonisesti liian korkealla tasolla. Siksi joudumme tekemään raskaan päätöksen käynnistää muutosneuvottelut henkilöstömäärämme pienentämiseksi, sanoo toimitusjohtaja Mikael Nylund tiedotteessa.