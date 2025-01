Grönlannin hallitukselta vastaus Trumpille: Tulevaisuudesta päättää vain Grönlannin kansa

Grönlanti kuuluu Grönlannin kansalle ja sen tulevaisuudesta päättää vain sen kansa, Grönlannin hallitus linjaa lausunnossaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Keskiviikkona julkaistussa lausunnossa hallitus eli Naalakkersuisut kommentoi Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin viimeaikaisia puheita. Trump sanoi tiistaina, ettei hän sulje pois mahdollisuutta käyttää sotilastoimia saadakseen Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltojen hallintaan.

- Taistelu itsenäisyydestä on Grönlannin oma asia. Tulevaisuutemme on meidän, ja meidän on määritettävä se itse, ulko- ja itsenäistymisministeri Vivian Motzfeldtin allekirjoittamassa lausunnossa sanotaan.

Lausunnon mukaan Grönlanti on tehnyt ja tekee jatkossakin yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Lausunnosta kertoi Suomessa aiemmin Yle.

TANSKASSA parlamenttipuolueiden johtajat kokoontuvat tänään pääministerin kansliassa järjestettävään kokoukseen, jossa on määrä käsitellä Grönlannin tilannetta. Asiasta kertoivat keskiviikkona ainakin maan yleisradioyhtiö DR ja tanskalaislehti Berlingske lähteisiinsä viitaten.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trumpin liittolaiset ja neuvonantajat ovat varoittaneet tanskalaisviranomaisia siitä, että Trump on puheissaan vakavissaan.

Uutiskanavalle puhuneiden tanskalaislähteiden mukaan Trumpin ajatusta tukeva ilmapiiri on täysin erilainen nyt kuin Trumpin edellisellä presidenttikaudella. Ensimmäisellä kaudellaan Trump puhui Grönlannin ostamisesta Tanskalta.