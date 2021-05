Guardian: seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret miettivät itsemurhaa yli tuplasti muita useammin

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret harkitsevat itsemurhaa yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ikätoverinsa, tuore kyselytutkimus kertoo brittilehti Guardianin mukaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Myös itseään vahingoittaneiden osuus on moninkertainen.

Kyselyn mukaan 68 prosenttia HLBT-nuorista oli kokenut itsemurha-ajatuksia, kun saman ikäryhmän ei-seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla vastaava luku oli 29 prosenttia. Eniten itsemurha-ajatuksia oli transsukupuolisilla (77 prosenttia) ja lesboilla (74 prosenttia).

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista mustista nuorista itsemurha-ajatuksia oli ollut peräti 89 prosentilla.

Lähes kolmannes seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen nuorista oli vahingoittanut itseään, kun muilla nuorilla osuus oli yhdeksän prosenttia.

Tänään vietetään kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää.

Kyselyn teki kansalaisjärjestö Just Like Us, joka haastatteli 2 934 11–18-vuotiasta nuorta. Kyselyyn osallistuneista 1 140 kuului seksuaalivähemmistöihin.

– HLBT+-nuoret kohtaavat kotona enemmän jännitteitä kuin ikätoverinsa, he kertovat kokevansa olonsa huomattavasti vähemmän turvalliseksi koulussa, ja koronasulkujen aikana he ovat olleet erossa normaaleista tukiverkostoistaan. On ikävä kyllä odotettavissa, että se heikentää mielenterveyttä ja hyvinvointia, Just Like Us -järjestön johtaja Dominic Arnall sanoi.

Aiemmatkin kyselyt ovat osoittaneet, että koronarajoitukset ovat vaikuttaneet heikentävästi seksuaalivähemmistöihin kuuluvien mielenterveyteen.

Suomessa apua vaikeassa tilanteessa antaa esimerkiksi Mieli Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin, joka päivystää numerossa 09 2525 0111.

Tänään vietetään kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää. Päivää on vietetty vuodesta 2005 lähtien.

17. toukokuuta valittiin juhlapäiväksi sen vuoksi, että tuona päivänä vuonna 1990 Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelostaan.