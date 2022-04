Guardian: Zelenskyi varoittaa Butshaakin suuremmista siviiliuhrien määristä muualla Ukrainassa

Zelenskyin mukaan esimerkiksi Borodjankan kaupungissa siviiliuhrien määrä voi olla paljon korkeampi kuin Butshassa.

Borodjanka sijaitsee noin 25 kilometriä Butshasta länteen ja noin 50 kilometriä Kiovasta luoteeseen. Venäläiset joukot vetäytyivät Borodjankasta viime viikolla.

Borodjankassa vierailleet uutistoimisto AFP:n toimittajat eivät olleet nähneet ruumiita, mutta paikalliset kertoivat monien naapureidensa saaneen surmansa.

AFP:n mukaan Borodjankan kaupunki on pahoin tuhoutunut. Moni asuinrakennus on kärsinyt iskuissa ja ihmisten tavaroita, vaatteita ja lastenleluja lojuu teillä sikin sokin. Armeijan kalustoa on hylätty kaupunkiin.