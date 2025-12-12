Guzenina tilasi selvityksen iänvarmentamisen keinoista – ”Kaiken keskiössä on oltava lasten ja nuorten suojeleminen netissä”

Alaikäisten suojelemiseen netissä liittyvä iänvarmennus on puhuttaa Euroopassa. Europarlamentaarikko Maria Guzenina julkaisi tänään tilaamansa selvityksen iänvarmentamisen eri vaihtoehdoista. Demokraatti Demokraatti

– Oli ratkaisu tulevaisuudessa mikä tahansa, kaiken keskiössä on oltava alkuperäinen tarkoitus, eli lasten ja nuorten suojeleminen netissä, Eu-parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnassa vaikuttava Maria Guzenina sanoo tiedotteessa.

Euroopan parlamentissa iänvarmistamisesta tehdään päätöksiä tällä kaudella. Parlamentin kannan muodostamisessa ensimmäinen askel otettiin 25. marraskuuta, kun yleisistunnossa äänestettiin valiokunnan oma-aloitemietinnön pohjalta alaikäisten suojelusta verkossa. Mietinnössä, joka hyväksyttiin äänin 483-92, ehdotetaan muun muassa sitovia ikärajoja tietyille verkkopalveluille.

Guzeninan tilaama selvitys Age Verification in the Digital Single Market: Tech-Neutral Options for Safety, Privacy, and Innovation julkaistiin tänään. Guzeninan mukaan se tarjoaa tarjoaa tutkimukseen perustuvan pohjan päätöksenteolle tilanteessa, jossa jäsenmaat ovat valmistelemassa omia kansallisia mallejaan iänvarmennukseen, ja markkinat kehittyvät nopeasti.

– On tärkeää, että keskustelua iänvarmentamisesta käydään avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Miten iänvarmentaminen toimisi ja mitä riskejä se sisältää. Niin kansalaisille kuin päättäjillekin pitää olla selvää, mitä tehdään ja miksi, Guzenina sanoo.

Guzenina toteaa, ettei EU saa lukkiutua ennenaikaisesti yhteen teknologiaan. Hän nostaa tiedotteessa esiin, että raportin mukaan “yksikään iänvarmennusteknologia ei nykyisellään ratkaise kaikkia käyttötapauksia, vaan jokaisella menetelmällä on omat vahvuutensa ja rajoituksensa.”

– Esimerkiksi itse ilmoitettava ikä on helppo kiertää, henkilöllisyystodistuksiin perustuvat menetelmät ovat raskaita ja keräävät arkaluonteisia tietoja, käyttäjäprofiilin ikätiedot eivät takaa, että laitteen käyttäjä vastaa sen omistajaa, ja biometrisiin menetelmiin liittyy edelleen tarkkuushaasteita. Siksi raportti korostaa monikerroksista ja riskiperusteista lähestymistapaa, jossa eri teknologiat voivat täydentää toisiaan.

Selvityksen mukaan EU:n on varmistettava, että ratkaisut ovat yksityisyyttä suojaavia ja avoimiin standardeihin perustuvia. Raportissa todetaan, ettei vahva iänvarmennus saa tarkoittaa tarpeetonta henkilötietojen keräämistä, ja teknologioiden tulee voida kehittyä ilman ennenaikaista sääntelyyn lukkiutumista.

Myös keskittämistä on raportin mukaan vältettävä: “EU:n ei tule nojata malleihin, jotka tekevät laitevalmistajista tai sovelluskaupoista iän todentamisen portinvartijoita.”