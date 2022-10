Haavisto: ”Nyt pitää katsoa, miten Suomi voi osallistua operaatioon” – EU kouluttaa noin 15 000 ukrainalaissotilasta

EU on päättänyt perustaa ohjelman ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiseksi. Tarkoitus on kouluttaa noin 15 000 sotilasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta päättivät Luxemburgissa kokoontuneet EU-maiden ulkoministerit.

Koulutusmission budjetti ensimmäisille kahdelle vuodelle on noin 105 miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus käynnistyä ensi kuussa. 12 000 sotilaalle annetaan peruskoulutusta ja 2 800:lle erikoistuvampaa koulutusta.

Kouluttamisen on tarkoitus tapahtua Puolassa ja Saksassa.

Jotkut jäsenmaista ovat jo kouluttaneet ukrainalaissotilaita esimerkiksi käyttämään länsimaisia asejärjestelmiä, mutta EU:lla ei ole ollut yhteistä suunnitelmaa kouluttamista varten. EU:n ulkopuolisista maista Yhdysvallat, Britannia ja Kanada ovat jo kouluttaneet tuhansia ukrainalaissotilaita.

SUOMI TUKEE koulutusmissiota. Luxemburgin kokouksessa Suomea edustaneen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan nyt täytyy katsoa kotimaassa, miten Suomi voi operaatioon osallistua.

- Uskaltaisin arvata, että Suomi tulee myöskin tähän koulutusmissioon osallistumaan. Millä laajuudella, monenko hengen voimin ja millä materiaaleilla, se täytyy vielä tarkastaa. Tämä on nyt juuri perustettu, Haavisto sanoi kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Suomalaisia kouluttajia on tähän mennessä osallistunut yhteen ukrainalaissotilaiden koulutusmissioon Britanniassa.

- Tässä on ehkä EU herännyt myöskin, kun Britannia on ehtinyt edelle. On ihan hyvä hetki ja hyvä aika EU:lla käynnistää tällainen koulutustoiminta, Haavisto sanoi.

- Puola ja Saksa ovat tarjonneet mahdollisuuksia sijoittumiseen. Uskon, että tästä tulee aika suuri missio, jossa molemmilla näillä mailla on isäntämaan tehtäviä.

MYÖS UKRAINAN ulkoministeri Dmytro Kuleba osallistui kokoukseen sen alussa etäyhteyden välityksellä pommisuojasta Ukrainasta. Haavisto kuvaili hetkeä dramaattiseksi.

- Ensin oli vaikea saada yhteyttä. Hän joutui turvallisuustilanteen vuoksi puhumaan pommisuojasta sieltä. Lopulta saatiin yhteys, Haavisto kertoi.

Haaviston mukaan Kuleba painotti EU:n Ukrainalle antaman tuen merkitystä ja nosti esiin erityisesti talvivarusteet, joille on kova tarve säiden kylmetessä.

Kokouksessa päätettiin myös Euroopan rauhanrahaston kuudennen avustuspaketin perustamisesta eli 500 miljoonan euron lisätuesta Ukrainalle.

- Venäjän viimeisimmät silmittömät hyökkäykset eivät horjuta päättäväisyyttämme tukea Ukrainaa, vaan ainoastaan vahvistavat sitä, tviittasi EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ilmoittaessaan ulkoministerikokouksen päätöksistä.