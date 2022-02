Haavisto: Venäjän lopullista vastausta vaikea arvioida – ”Olisi tärkeää saada tulitauko vahvistettua”

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan on vaikea arvioida, mikä on Venäjän lopullinen vastaus ilmassa oleviin tapaamissuunnitelmiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ranskan presidentin kanslia on kertonut, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ovat alustavasti hyväksyneet Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotuksen huippukokouksesta.

Huippukokouksen toteutumisen ehtona on, että Venäjä pidättäytyy hyökkäämästä Ukrainaan.

Ranskan presidentin kanslian mukaan huippukokouksen teemoina ovat Euroopan turvallisuus ja strateginen vakaus. Bidenin ja Putinin huippukokousta valmistelevat Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov, jotka tapaavat torstaina 24. helmikuuta.

Haaviston mukaan on tärkeää, että kriittisen hetken keskellä pyritään edelleen hakemaan ratkaisua diplomaattisin keinoin.

Hän sanoo, että Venäjän pitäisi liennyttää jännitteitä ja vetää joukkojaan pois Ukrainan rajan tuntumasta, jotta diplomatian raiteella voitaisiin edetä pidemmälle.

- Vaaditaan myöskin Donbassin tulitaukoon sitoutumista. Nämä ovat näitä minimiasioita ja sen jälkeen päästään sitten eteenpäin keskusteluissa, Haavisto sanoi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien kokoukseen Brysselissä.

Ulkoministerikokouksessa käydään keskustelua uusista pakotteista.

Itä-Ukrainan Donbassissa on viime päivinä ollut levotonta ja tulitaukorikkomukset ovat lisääntyneet. Donbassissa Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

- Olisi tärkeää siellä saada tulitauko vahvistettua, Haavisto sanoi.

EU:n ulkoministerikokouksessa käydään Haaviston mukaan yleistä keskustelua Venäjään kohdistuvista uusista pakotteista. Länsimaat ovat varoittaneet Venäjää massiivisista seurauksista, jos maa laajentaa sotatoimiaan Ukrainaa vastaan.

Esillä on muun muassa se, miten nopeasti pakotteet saadaan voimaan, jos niitä päätetään käyttää.

Venäjä on koonnut joukkojaan hyökkäysvalmiuteen Ukrainan rajan tuntumaan. Yhdysvallat on arvioinut, että Venäjän täysimittainen hyökkäys voisi alkaa pian. Viime aikoina on myös nähty kyberhyökkäyksiä ukrainalaisia tahoja vastaan.

Ukraina on vaatinut voimakkaampaa tukea ja heittänyt esiin ajatuksen, että osa lännen pakotteista voitaisiin langettaa jo nyt Venäjän uhkaavien toimien perusteella.

Haaviston mukaan asiasta on erilaisia mielipiteitä. Lähtökohtana on kuitenkin ollut, että Venäjän uudet laajat sotatoimet Ukrainaa vastaan laukaisisivat pakotteet.

- Jos oikein huomasin EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kannan, niin nämä pakotteet tulevat voimaan silloin, jos tällainen hyökkäys tapahtuu, Haavisto sanoi saapuessaan kokoukseen.

EU-maiden ulkoministerit tapaavat tänään kokouksensa alussa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

