Haaviston toimia tutkitaan KRP:ssä, asia edennyt nopeasti – jo ennen kesää käsittelyyn?

Perustuslakivaliokunta päätti helmikuussa yksimielisesti pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) koskevassa ministerivastuuasiassa.

Johannes Ijäs Demokraatti

Haaviston al-Holin pakolaisleiriin kytkeytyvistä toimista onkin paraikaa käynnissä esitutkinta.

Keskusrikospoliisista kerrotaan Demokraatille, että tutkinta on heillä.

– Vahvistamme, että asia on KRP:llä ja minä olen tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Aki Lahtinen toteaa.

Perustuslakivaliokunta katsoi esitutkintakynnyksen ylittyneen yhden asiakohdan osalta. Tämä pyyntö oli rajattu koskemaan ulkoministerin menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyissä liittyen suomalaisten kotouttamiseen al-Holista, eikä se kattanut kymmenen kansanedustajan asiassa tekemän muistutuksen sisältöä kokonaisuudessaan.

Lahtinen toteaa, että juuri perustuslakivaliokunnan pyytämää asiaa tutkitaan.

– Asia on tullut meille 24.2. valtakunnansyyttäjältä.

– Poliisi pyrkii suorittamaan tutkinnan tasapuolisesti, viipymättä. Tämäntyyppinen juttu täytyy saada kaikkien oikeusturvan takia nopeasti pois, Lahtinen toteaa.

– Mielestäni olemme edenneet hyvin, mutta en uskalla sanoa mitään aikataulua. Jos puhutaan ihan mistä tahansa rikostutkinnasta, voi tulla yllättäviä muuttujia, Lahtinen toteaa.

Valmistuuko esitutkinta jo ennen kesää?

– En uskalla sanoa suuntaan tai toiseen, pyrimme saamaan mahdollisimman nopeasti, Lahtinen sanoo.

”Ne tulevat kyllä jossain kohtaa esiin.”

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, joka on toimittanut perustuslakivaliokunnan päätöksen poliisille, on aiemmin arvioinut, että esitutkinta ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista voi kestää syksyyn asti. Nyt näyttää siis ainakin mahdolliselta, että asia voisi edetä nopeammin.

Kun rikostarkastaja Lahtiselta kysyy, olisiko mahdollista, että esitutkinta jotenkin laajentuisi siihen nähden, mitä perustuslakivaliokunta on pyytänyt tutkimaan, Lahtinen toteaa, että tällä hetkellä tutkitaan vain sitä, mitä perustuslakivaliokunta on pyytänyt. Asiaan ei ole hänen mukaansa yksiselitteistä vastausta, mutta pääsääntö on hänen mukaansa se, että vain pyydetty asia tutkitaan.

– Rikosprosessina tämä on hyvin harvinainen ja poikkeuksellinen ja tässä on omanlaisensa lainalaisuudet.

Mitkä ovat mahdolliset rikosnimikkeet esitutkinnassa?

– En tässä kohtaa en avaa niitä, ne tulevat kyllä jossain kohtaa esiin.

Esitutkinnan toimittaminen ministerivastuuasiassa tulee perustuslakivaliokunnan mukaan kyseeseen lähinnä, jos sen arvioidaan olevan tarpeen lisäselvityksen saamiseksi eli tapahtuneiden tosiseikkojen selvittämiseksi.

Perustuslakivaliokunta onkin kiinnittänyt tässäkin nimenomaisessa tapauksessa huomiota siihen, että tutkinnan kohteena olevan henkilön kannalta esitutkinnan käynnistäminen antaa hänelle esitutkintalain mukaiset oikeusturvatakeet ja selkeyttää hänen oikeudellista asemaansa menettelyssä.

Valiokunnan mukaan esitutkinnassa arvioidaan saatavan parhaiten selvitystä myös siihen, onko ministeri Haaviston toiminnassa ilmennyt sellaista tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta kuin perustuslain 116 §:ssä edellytetään ministerisyytteen nostamiselle.

Asiakirjoja menossa KRP:lle, päätös huomenna.

Valiokunta on myös painottanut, että esitutkintaan määrääminen ei ole kannanotto sen puolesta, että ministeri Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua.

Perustuslain 116 §:n mukaan syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voitaisiin päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Mahdollisen syytteen nostamisesta päättäisi eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton, jos valtioneuvoston jäsenen katsottaisiin menetelleen lainvastaisesti.

Perustuslakivaliokunnan esityslistalla on huomenna ”Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta”.

Esityslistan mukaan ”päätetään asiakirja-aineiston luovuttamisesta Keskusrikospoliisille”.

– Olemme tähän asiaan liittyviä asiakirjoja pyytäneet, jotka ovat olleet perustuslakivaliokunnassa käsittelyssä, Aki Lahtinen sanoo muttei tarkenna enempää.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo, että kyse on Pekka Haaviston ja ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomisen kuulemiseen liittyvistä asiakirjoista sekä asiantuntijalausunnoista.

– Ne on tarkoitus KRP:n pyynnöstä toimittaa tai tehdä päätös niiden toimittamisesta. Esitys on, että ne toimitetaan, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä toteaa.

Ojala-Niemelän toive on, että asia saataisiin käsiteltyä eduskunnassa jo ennen juhannusta.

– Mutta jos ei näin ole, heti alkusyksystä.