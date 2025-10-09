Palkittu politiikan aikakauslehti.
9.10.2025 12:18 ・ Päivitetty: 9.10.2025 13:05

Häkkänen murtajasopimuksesta: ”Turvallisuusyhteistyötä tiivistävä vaikutus”

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) katsoo, että Suomen ja Yhdysvaltain jäänmurtajayhteistyöllä on suuri turvallisuuspoliittinen merkitys.

Demokraatti

Demokraatti

Tasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti tänään X:ssä Suomen allekirjoittavan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Uutitoimisto Reutersin mukaan sopimus koskisi yhteensä 11:tä jäänmurtajaa, joista neljä valmistettaisiin suomalaisilla telakoilla ja seitsemän Yhdysvalloissa.

Torstaina eduskunnasta tavoitettu Häkkänen ei vielä kommentoinut murtajien määriä.

– Jäänmurtajayhteistyö on tietysti kaupallisesti ja teollisuuspoliittisesti merkittävä, jos se saadaan eteenpäin. Sitten sillä on iso turvallisuuspoliittinen vaikutus, Häkkänen sanoi medialle.

HÄKKÄNEN muistuttaa jäänmurtajia hankkivan Yhdysvaltain rannikkovartioston olevan puolustusministeriö Pentagonin alainen virasto.

– Sillä on turvallisuusyhteistyötä tiivistävä vaikutus. Arktinen turvallisuus on amerikkalaisille tällä hetkellä yksi heidän tärkeimmistä uusista painopisteistään kotimaan puolustuksen järjestelyissä. Se, että me voimme auttaa tässä näillä suorituskyvyillä, on heille erittäin tärkeää.

Häkkäsen mukaan Suomen vahvuudet meriteollisuuden puolella ovat laatu, hinta ja nopeus.

– Niitä ei kenelläkään muulla maailmassa juuri ole. Pystymme toimittamaan hyvin nopeassa ajassa ainutlaatuista osaamista ja amerikkalaiset tietävät sen. Sen takia tämä koko hanke käynnistettiin jo Bidenin hallinnon aikana.

Presidentti Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaavat presidentti Trump tänään illalla Suomen aikaa Washingtonissa.

