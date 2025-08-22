Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.8.2025 13:03 ・ Päivitetty: 22.8.2025 13:03

Häkkänen valtuutti puolustusvoimat hankkimaan TNT-räjähdysaineet – Uusi tuotantolaitos Poriin

LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Antti Häkkäsen mukaan Porin tehdas koko Euroopan sotilaalliselle huoltovarmuudelle.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on valtuuttanut puolustusvoimat allekirjoittamaan hankintasopimuksen TNT-räjähdysaineen hankinnasta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi asiaa torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Räjähdysainetta hankitaan puolustusvoimien tarpeisiin vuosille 2028-2037 ja sen toimittaa suomalainen Forcit Pori. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 189 miljoonaa euroa.

Tuotannon mahdollistamiseksi Forcit rakentaa Poriin uuden tuotantolaitoksen, joka työllistää arviolta 70 henkilöä. Tehtaan rakentamisesta kerrottiin jo tammikuussa.

-  Tämä tehdas on valmistuessaan tärkeä myös koko Euroopan sotilaalliselle huoltovarmuudelle. Tällä päätöksellä ohjaamme tehtaalle pitkäaikaisen tilauskannan, joka mahdollistaa tehtaan rakentamisen Suomeen, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

