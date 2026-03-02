Häkkänen: Varusmiesten päivärahoja korotettava ”jollain aikavälillä” – Varsinainen puolustusmäärärahojen nousu alkaa vuodesta 2028

Päivärahan nosto on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että varusmiesten päivärahoja tulee korottaa ”jollakin aikavälillä”. Hänen mukaansa asiaa pidetään puolustusministeriössä tärkeänä.

- Maanpuolustukseen osallistuville ei pidä koitua ainakaan sellaisia taloudellisia tappioita, että päivärahat olisivat liian pieniä. Ja siksi tässä korottamisessa pitää päästä eteenpäin jollain aikavälillä, Häkkänen sanoi toimittajille maanpuolustuskurssin avajaisten yhteydessä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Merja Rasinkangas jätti viime viikolla eduskunnalle toimenpidealoitteen varusmiesten päivärahan korottamisesta. Aloitteessa esitetään, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin varusmiesten päivärahan nostamiseksi.

- Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Järjestelmän uskottavuus ja oikeudenmukaisuus edellyttävät, että yhteiskunta kantaa vastuunsa myös varusmiesten toimeentulosta, Rasinkangas sanoi.

Rasinkankaan mukaan hallituksen tulisi kohdentaa tulevina vuosina nousevaa puolustusbudjettia myös varusmiesten päivärahoihin.

Puolustusministeri ei tyrmää esitystä, mutta toteaa, että puolustuksen perustoiminnan määrärahat eivät ole vielä nousseet.

- Varsinainen puolustuksen määrärahojen nousu alkaa vuodesta 2028 lähtien. Eli siinä meillä on tietysti näkymä, jossa me pääsemme tekemään näitä tiettyjä meidän keskeisiä tarpeita. Varusmiesten päivärahat on yksi asia monien joukossa.

VARUSMIEHILLE maksetaan palveluksen ensimmäisten 165 päivän aikana 6,15 euroa päivässä, minkä jälkeen summa nousee 10,20 euroon 255. palveluspäivään asti. Päivärahan nosto on saanut viime aikoina tukea niin hallitus- kuin oppositiopuolueiden poliitikoilta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholmin mukaan kyse ei ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta vaan myös puolustuskyvystä.

- Motivoitunut varusmies on koko puolustusjärjestelmämme perusta. Jos palvelus aiheuttaa taloudellista huolta, se heikentää motivaatiota ja voi vaikuttaa myös siihen, hakeutuuko nuori esimerkiksi johtajakoulutukseen, Furuholm sanoi toissa viikolla.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman otti asiaan kantaa viikonloppuna.

- Vahva reservi on Suomen maanpuolustuksen selkäranka. Yleinen asevelvollisuus toimii, koska nuoret ovat valmiita kantamaan vastuunsa. Meidän tehtävämme on osoittaa, että arvostamme sitä, myös konkreettisesti, Vikman sanoi tiedotteessa.

STT/Kaisu Suopanki