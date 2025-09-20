Häkkänen Ykkösaamussa: Venäjä testaa länttä – ilmatilaloukkaus ”holtitonta toimintaa”

”Venäjä testaa lännen päätöksentekokykyä, yhtenäisyyttä tai suorituskykyjä.” DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäjän hävittäjien ilmatilaloukkaus Virossa on täysin tuomittava ja holtitonta toimintaa Venäjältä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

- Se kasvattaa jännitteitä entisestään ja se on yksistään Venäjän syy, Häkkänen sanoi Ylellä.

Naton mukaan kolme Venäjän MiG-31-hävittäjäkonetta tunkeutui Viron ilmatilaan Suomenlahdella perjantaiaamuna. Venäjä on kiistänyt Viron ilmatilan loukkauksen.

Hävittäjät ehtivät virolaismedioiden mukaan lentää Viron ilmatilassa yhteensä 12 minuuttia.

Naton operaatiojohtoportaan johtoesikunta vahvisti perjantaina, että Suomen ja Ruotsin ilmavoimien koneet osallistuivat venäläishävittäjien saattamiseen pois Viron ilmatilasta. Suomalaishävittäjien osallisuudesta oli tätä ennen jo kerrottu virolaismediassa.

Häkkänen ei avaa Suomen hävittäjien toiminnan yksityiskohtia tapauksessa. Hänen mukaansa Suomella on nopea valmius olla mukana tämänkaltaisissa tilanteissa.

Venäjä testaa länttä

Häkkäsen mukaan Venäjä tietoisesti kokeilee miten länsimaat reagoivat esimerkiksi ilmatilaloukkauksiin. Viime viikolla venäläisiä drooneja tunkeutui Nato-maa Puolan ilmatilaan.

- On ihan selvää, että Venäjällä on ollut kasvava pyrkimys jo pitemmän aikaa erilaiseen lännen testaamiseen, lännen päätöksentekokyvyn, yhtenäisyyden tai suorituskykyjen testaamiseen, Häkkänen sanoi.

- Se että onko joku tapahtuma tahallinen tai vakavasta huolimattomuudesta aiheutuva, se on toinen kysymys. Joka tapauksessa se johtuu Venäjän holtittomasta sotilaallisesta toiminnasta. Emme voi välttyä ajatukselta, että sillä on tarkoituskin luoda jonkinlaisia jännitteitä, Häkkänen jatkoi.

Häkkäsen mukaan Venäjän viimeaikaisten toimien taustalla saattaa olla myös Venäjän pyrkimys siihen, että Nato-maat kiinnittävät ensisijaisesti huomiota omaan ilmapuolustukseensa eivätkä niinkään Ukrainan ilmapuolustuksen tukemiseen.

- Mehän tiedämme lännessä puolustushallinnoissa, että meidän pitää tehdä molempia samaan aikaan, Häkkänen sanoi.

- Venäjä tietysti haluaisi, että keskittyisimme vain omiin asioihimme tai parhaassa tapauksessa emme keskittyisi mihinkään puolustusasioihin.

”Voimankäyttöoikeuksista keskustellaan”

Häkkäseltä kysyttiin Ykkösaamussa muun muassa suomalaisten hävittäjien voimankäyttöoikeuksista Viron ilmatilassa. Häkkänen ei suoraan vastannut kysymykseen, mutta sanoi, että ilmavalvonnan ja -puolustuksen toimintoja yhteensovitetaan parhaillaan Natossa.

- Tällä hetkellä meillä on sellainen järjestely, että Suomen ilmavoimat vastaa tästä meidän oman alueen valvonnasta, Häkkänen sanoi.

- Näiden voimankäyttöoikeuksien osalta varmasti nyt Natossakin käydään keskustelua tämän Viron tapahtuman jälkeen, että mikä on yhteinen ajattelu tähän asiaan jatkossa, Häkkänen jatkoi.

Viron hallitus pyysi perjantaina Natoa aktivoimaan sotilasliiton 4. artiklan kiireellisestä neuvottelujen järjestämisestä aamulla tapahtuneen ilmatilaloukkauksen jälkeen.

Häkkäsen mukaan neuvottelut on määrä käydä ensi viikon aikana.

- Me myös annamme oman panoksemme tähän keskusteluun, koska tämä on meidän lähialuettamme, Häkkänen sanoi.

Informaatiovaikuttaminen fokuksessa

Häkkäsen mukaan ilmatilaloukkaukset ovat osa Venäjän informaatiovaikuttamista, jolla halutaan peittää maan resurssien rajallisuus. Venäjä polttaa Häkkäsen mukaan kovaa vauhtia resurssejaan sotimiseen Ukrainassa eikä tulisi toimeen ilman Kiinan ja muiden tukea.

- Lännen suuntaan tämä näkyy siinä, että Venäjä pyrkii tällaista informaatiovaikuttamista lisäämään heidän sotilasmahdistaan, että he tekevät ilmatilaloukkauksia tai näyttävät voimaa erilaisilla harjoituksilla, joilla he yrittävät saada lännessä syntymään vähän ylisuurenkin vaikutelman, Häkkänen arvioi.

Kiinan ja Intian läheinen suhde Venäjään on Häkkäsen mukaan Euroopan kannalta huolestuttava asia. Länsimaiden on pelattava vahvasti yhteen autoritaaristen maiden nousun patoamiseksi.

- Jos Kiina ja Intia saavat ihan vapaasti rahoittaa Venäjän sotakassaa jatkossakin, niin se on tietysti Euroopalle aika huono tilanne. Tähän pitäisi pystyä puuttumaan vielä tarkemmin, Häkkänen painotti.

Aiempaa pienempi harjoitus

Häkkäsen mukaan Suomen puolustushallinnossa on seurattu tarkasti Venäjän ja Valko-Venäjän yhteistä Zapad-sotaharjoitusta. Neljä vuotta sitten Venäjä jätti Zapad-harjoitukseen osallistuneita joukkojaan Valko-Venäjälle, mistä ne myöhemmin hyökkäsivät Ukrainaan.

Häkkäsen mukaan nyt näyttää siltä, että Zapad-harjoitusta ollaan purkamassa normaalisti. Hänen mukaansa harjoitus oli tällä kertaa aiempaa pienempi ja sen funktio oli ensisijaisesti informaatiovaikuttamiseen liittyvä.

- He haluavat signaloida sitä, että Venäjä olisi niin suuri sotilastoimija, että he kykenevät sitomaan massiiviset resurssit Ukrainaan ja sen lisäksi vielä järjestämään isoja harjoituksia. Tosiasiassa tämä on pienempi harjoitus heikommilla kyvykkyyksillä, Häkkänen painotti.