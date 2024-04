Hakkarainen ei aio erota perussuomalaisista – näin kommentoi puoluesihteeri

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen on nopea käänteissään. Vielä tänään aamupäivällä hän ilmoitti alkavansa “viilailemaan ketjuja”, kun perussuomalaisten eurovaaliehdokaslista oli täynnä. Johannes Ijäs Demokraatti

Iltapäivällä Uutissuomalainen kertoi, että Hakkarainen lähtee ehdolle EU-vaaleihin vapauden liiton listalta sitoutumattomana ehdokkaana.

Hakkarainen kertoo vapauden liiton puheenjohtajan soittaneen hänelle tänään sen jälkeen, kun perussuomalaisten lista oli täynnä ja Hakkarainen oli luvannut lähteä ehdolle.

Perussuomalaisesta puolueesta Hakkarainen ei kuitenkaan aio erota.

– Ei. Kyllä ne saavat polkaista pihalle.

– Kai ne erottavat. Kyllähän ne tekee tuommoisen jälkeen varmaan semmoisen tempun, kun ne olisivat muutenkin erottaneet minut, Hakkarainen sanoo.

Hän on jo aiemmin otaksunut, että hänet erotetaan, koska hänen mukaansa hänen on annettu ymmärtää syyllistyneen pitkäaikaiseen puolueen vastaiseen toimintaan. Tosin Hakkarainen sanoo, ettei tiedä, mistä tässä on kyse.

Miten voisit olla sitoutumattona ehdokkaana toisen puolueen listalta, jos olisit perussuomalaisten jäsen?

– En tiedä. Jos se on jotenkin vastaan, silloin ne erottavat sieltä.

Hakkarainen muistelee liittyneensä perussuomalaisiin kunnallisvaalien alla 2008.

Nyt pitkä taival on käytännössä tulossa tiensä päähän.

– Tai jos perussuomalaiset tulee perussuomalaiseksi, silloinhan ne ottavat ilman muuta huutaen minut takaisin, mutta niin kauan kuin se on “pikkukokoomus”, eivät ne tietenkään ota.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää ei kommentoi sitä, miksei Hakkaraista kelpuutettu eurovaaliehdokkaaksi eikä myöskään yksittäiseen puolueen jäseneen liittyviä jäsenprosesseja.

– Yleisellä tasolla voimme todeta, että kilpailevalle listalle ehdokkaaksi lähteminen on peruste puolueesta erottamiselle, Vuorenpää toteaa tekstiviestitse.