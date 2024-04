Teuvo Hakkarainen lataa nyt suorat sanat puolueestaan – ei päässyt ehdolle vaaleissa

Tänään varmistui, ettei istuva europarlamentaarikko Teuvo Hakkarainen päässyt perussuomalaisten eurovaaliehdokkaaksi, vaikka Hakkarainen olisi listalle halunnut. Johannes Ijäs Demokraatti

Perussuomalaisten 20 ehdokkaan lista on nyt täynnä ja Hakkaraisen nimeä siellä ei mainita.

– Se on sitten asia käsitelty siltä osin, Hakkarainen sanoo puhelimessa ja toteaa kuulevansa Demokraatilta, että lista on täynnä.

Hän sanoo odotelleensa loppuun asti, että hänelle ilmoitettaisiin, miten käy.

– Nyt se on sitten tässä. Nyt ruvetaan viilailemaan ketjuja ja muita, Hakkarainen miettii.

Tulevaisuuden suunnitelmistaan hän ei osaa sanoa sen tarkemmin.

Millä mielin olet päätöksestä?

– Surullinen perussuomalaisten puolesta, että sille puolueelle on käynyt tuolla tavalla. Se oli kansanliike, jossa kuunneltiin kansan ääntä. Nyt se on liike, joka kuuntelee vain puolueen johdon ääntä ja tekee niin kuin ylimmäiset papit ja satraapit sanovat. Ei siellä kansan etu eikä puolueen etu vaan politrukkien etu on etusijalla.

Aiotko pysyä tässä puolueessa?

– Kyllä, mutta nehän heittävät minut pihalle. Puolueen vastainen toiminta, se on säännöissä hyvin selkeästi, että silloin heitetään pihalle, Hakkarainen kertoo arvionaan, mutta hänelle ei ole kuitenkaan kerrottu tai varoitettu, että puolueesta oltaisiin erottamassa.

– Se on minun oma arvio ja jos mennään puolueen sääntökirjan mukaan, se on näin. Eihän siinä ole kahta sanaa.

Hakkarainen on itse väittänyt perussuomalaisten puoluesihteerin todenneen hänelle, että häntä ei lasketa ehdolle, koska hän olisi syyllistynyt puolueen vastaiseen toimintaan. Kyseessä olisi Hakkaraisen mukaan pitkäaikainen puolueen vastainen toiminta. Siihen, mistä on kyse, Hakkarainen on kuitenkin sanonut, ettei tiedä. Niin hän sanoo nytkin.

– En tiedä, mikä on se puolueen vastainen toiminta. Se jää sitten arvoitukseksi.

Puolueen säännöissä (pdf) mainitaan erottamisperusteeksi se, jos “jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella vahingoittanut puoluetta”.