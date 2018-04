Häkkäsen osakkeet nousevat kohisten – päihitti reilusti Orpon MTV:n kyselyssä

MTV Uutisten teettämässä kyselyssä kokoomuksen ja keskustan piirihallitusten jäsenille mitattiin ministereiden suosiota kenttäväen silmissä.

80 prosenttia kokoomuksen piiripäättäjistä on sitä mieltä, että Antti Häkkänen on onnistunut oikeusministerinä erittäin hyvin. Joulukuun kyselyssä vastaava prosentti oli 61.

Häkkänen on piiripäättäjien mukaan onnistunut paremmin tehtävässään kuin kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo. 55 prosenttia vastanneista kokoomuslaisista on sitä mieltä, että Orpo on onnistunut erittäin hyvin sekä puheenjohtajana että valtiovarainministerinä. Vajaan 40 prosentin mielestä Orpo on onnistunut hyvin.

Kyselyn perusteella opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen suosio on aika lailla samoissa lukemissa kuin aikaisemmin, sama koskee puoluesihteeriä Janne Pesosta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen sekä sisäministeri Kai Mykkänen ovat molemmat uusia juuri näissä ministeritehtävissä, eikä heillä sen takia ole vertailulukuja, mutta enemmistön mielestä he ovat pärjänneet vähintään hyvin.

Ovaskan saamat arviot ovat entisestään heikentyneet.

MTV:n kyselyn tulos on surullista luettavaa puoluesihteeri Jouni Ovaskalle. Hänen saamansa arviot ovat entisestään heikentyneet. Vastaajista 20 prosenttia katsoo Ovaskan onnistuneen tehtävässään huonosti. Edellisessä kyselyssä joulukuussa Ovaskan onnistumisen arvioi huonoksi vain 9 prosenttia.

Keskustan piirihallitusten jäsenten mielestä, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen saamat arviot ovat kohentuneet selvästi. Saarikko ja Vehviläinen ovat keskeisiä ministereitä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.

Uudessa kyselyssä 92 prosenttia vastaajista katsoo Saarikon onnistuneen hyvin, kun joulukuun kyselyssä vastaava luku oli 84 prosenttia. Vehviläisen onnistumisen arvioi hyväksi 90 prosenttia vastaajista, kun joulukuussa luku oli 83 prosenttia.

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän suosio on pysynyt MTV:n kyselyssä aika lailla samoissa lukemissa kuin viime vuoden lopussa. 51 prosenttia arvioi hänen suoriutuneen erittäin hyvin.