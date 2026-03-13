Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.3.2026 07:57 ・ Päivitetty: 13.3.2026 07:57

Hakkeriryhmä väittää murtautuneensa merkittävään ruotsalaisyhtiöön

Ruotsissa tutkitaan tietomurtoa yhtiöön, jonka järjestelmiä on useiden viranomaisten käytössä, kertovat ruotsalaismediat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nimeä ByteToBreach käyttävä hakkeriryhmä väittää murtautuneensa CGI Sverige -yhtiön järjestelmiin, kertoo Aftonbladet. Dagens Nyheterin mukaan tietomurron kohteeksi joutunut järjestelmä olisi käytössä muun muassa verohallinnon pankkitunnuskirjautumisessa.

CGI kertoo havainneensa välikohtauksen, joka koskee kahta sisäistä testipalvelinta, joita ei käytetä tuotannossa. Yhtiön mukaan asiakkaiden tuotantoympäristöt, tuotantotiedot tai operatiiviset palvelut eivät tiettävästi ole vaarantuneet.

