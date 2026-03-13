Tiede ja teknologia
13.3.2026 07:57 ・ Päivitetty: 13.3.2026 07:57
Hakkeriryhmä väittää murtautuneensa merkittävään ruotsalaisyhtiöön
Ruotsissa tutkitaan tietomurtoa yhtiöön, jonka järjestelmiä on useiden viranomaisten käytössä, kertovat ruotsalaismediat.
Nimeä ByteToBreach käyttävä hakkeriryhmä väittää murtautuneensa CGI Sverige -yhtiön järjestelmiin, kertoo Aftonbladet. Dagens Nyheterin mukaan tietomurron kohteeksi joutunut järjestelmä olisi käytössä muun muassa verohallinnon pankkitunnuskirjautumisessa.
CGI kertoo havainneensa välikohtauksen, joka koskee kahta sisäistä testipalvelinta, joita ei käytetä tuotannossa. Yhtiön mukaan asiakkaiden tuotantoympäristöt, tuotantotiedot tai operatiiviset palvelut eivät tiettävästi ole vaarantuneet.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.