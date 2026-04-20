20.4.2026 09:15 ・ Päivitetty: 20.4.2026 09:15

Hali ja Erto sote-järjestöleikkauksista: ”Hallitus ei piittaa ihmisten pärjäämisestä, jos se leikkaa vielä lisää”

Sote-järjestöt toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Sosiaalialan järjestöjen työntekijöitä edustava Toimihenkilöliitto Erto ry ja alan työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry vetoavat hallitukseen, ettei se leikkaa lisää sote-järjestöjen valtionavustuksista kehysriihineuvotteluissaan.

Hali ja Erto muistuttavat kannanotossaan, että niin sanottuja STEA-tukia on leikattu jo nyt 140 miljoonaa euroa vuoden 2024 avustustasosta. Tänä vuonna jaettava avustussumma jää jää noin 274 miljoonaan euroon, mikä on noin 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Erton ja Halin mukaan hallituksen aiemmat päätökset ovat jo aiheuttaneet alalla laajoja ja vakavia vahinkoja, vaikka kaikkia jo päätettyjä leikkauksia ei ole vielä pantu käytäntöön. Moni sote-järjestö on joutunut lopettamaan toimintansa. Useissa järjestöissä on haettu säästöjä esimerkiksi irtisanomisilla, lomautuksilla, osa-aikaistamisilla ja työajan pidennyksillä.

Erto ja Hali muistuttavat, että avustuksilla rahoitettu järjestötyö on on tuloksellista ja kustannustehokasta. Työ perustuu laajasti vapaaehtoistoimintaan, jota ammattilaiset ohjaavat. Esimerkiksi vuonna 2024 sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksella mahdollistettiin noin 5 500 henkilötyövuoden työpanos, jonka avulla järjestöt pystyivät organisoimaan yli 230 000 ihmisen osallistumisen vapaaehtoistyöhön.

– Ilman riittävää rahoituspohjaa vapaaehtoistyö ei voi jatkua nykyisessä laajuudessaan, ja järjestöjen tuottama merkittävä yhteiskunnallinen lisäarvo vaarantuu, tiedotteessa todetaan.

– Hallitus ei piittaa ihmisten pärjäämisestä, jos se leikkaa vielä lisää. Järjestöjen ammattilaiset ja asiantuntijat ja vapaaehtoiset auttavat vuosittain satojatuhansia apua tarvitsevia, Erton toiminnanjohtaja Teemu Miettinen sanoo tiedotteessa.

Hali ja Erto huomauttavat, että järjestöjen rahoituksen leikkaaminen voi lisätä sote-palveluiden tarvetta ja kasvattaa siten hyvinvointialueiden kustannuksia.

– Odotamme hallitukselta ennakoitavuutta, vuoropuhelua ja kokonaisarviota järjestöjen roolista suomalaisessa sosiaalipalvelujärjestelmässä. Lisäksi olisi tärkeää, että järjestöihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa kevennetään ja niiden oman varainhankinnan mahdollisuuksia helpotettaisiin lahjoitusten verovähennyskelpoisuudella, Halin edunvalvontajohtaja Hanna-Maija Kause sanoo tiedotteessa.

