Hali vastaa Tehylle: palkankorotuksiin ei ole tälle vuodelle varaa

Hyvinvointiala Hali ry pitää valitettavana, että hoitajaliitto Tehy ilmoitti tänään työtaistelutoimenpiteistä yksityiselle ensihoitopalvelualalle.

Yksityisellä ensihoitopalvelualalla on neuvoteltu uudesta työehtosopimuksesta viime keväästä saakka. Neuvottelijat ovat olleet vapaaehtoisessa sovittelussa jumittuneen tilanteen vuoksi.

Sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottavia yrityksiä ja järjestöjä edustavan Halin näkemyksen mukaan palkankorotuksiin ei ole tälle vuodelle varaa, koska korotukset vuonna 2023 ylittivät jo niin kutsutun yleisen linjan 2023-2024 sekä hyvinvointialueilla maksetut yleiset palkankorotuserät.

Ensihoitopalvelualalla sovittiin Halin mukaan viime neuvottelukierroksella palkkaohjelmasta, jossa sitouduttiin samantasoisiin palkankorotuksiin kuin hyvinvointialueilla. Hali huomauttaa, että sopimus tehtiin kuitenkin ennen kuin oli tiedossa, että hyvinvointialueille tulee organisaatiomuutoksien takia tarve palkkaharmonisaatiolle.

Hali toteaa, että lisäksi hyvinvointialueilla toteutetaan palkkausjärjestelmäuudistusta, johon kohdennetaan palkkakehitysohjelman rahoitusta. Yksityisellä ensihoitopalvelualalla tilanne on sen mukaan eri, eikä perusteita vastaaville korotuksille ole.

YKSITYISEN ensihoitopalvelun tehtävät eivät myöskään ole vastaavia kuin hyvinvointialueilla, Hali korostaa.

– Hyvinvointialueet ovat vakavassa taloudellisessa kriisissä, jonka osasyynä ovat korkeat palkankorotukset. Esillä on ollut, että alijäämän kattamiseksi merkittävä määrä työntekijöitä pitäisi irtisanoa, emmekä me halua samaa tilannetta ensihoitopalvelualalle, Halin työmarkkinajohtaja Kati Virtanen toteaa tiedotteessa. Lisää aiheesta Tehyltä lakkovaroitus – koskee ensihoitopalveluita

Olosuhteet ovat ensihoitopalvelualalla muuttuneet hänen mukaansa ratkaisevasti vuodesta 2022.

– Työvoiman saatavuus on ollut hyvä. Alan kannattavuus on kuitenkin heikentynyt ja on epäselvää, miten toimintaedellytykset tulevat jatkossa kehittymään.

VIRTANEN pitää ikävänä, että pitkistä neuvotteluista ja vapaaehtoisesta sovittelusta huolimatta sovintoratkaisua ei ole syntynyt.

– Olemme kuitenkin käyneet hyvää ja avointa keskustelua avoimina olevista neuvottelukysymyksistä, ja toivon, että tämä työ auttaa ratkaisun löytymisessä. Jatkamme neuvotteluja valtakunnansovittelijan johdolla ja teemme kaikkemme, jotta tähän hankalaan tilanteeseen saadaan ratkaisu.

Ensihoitopalvelualan työnantajat työllistävät noin 750 työntekijää. He työskentelevät ensihoito- ja siirtokuljetustyössä. Ensihoitopalvelualan työehtosopimusta Halin kanssa neuvottelevat Tehy sekä Suomen sairaankuljetusliitto SSK ry.