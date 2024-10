Halla-aho: Levottomaksi käynyttä keskustelukulttuuria siistitään – kaikki eduskuntaryhmät sitoutuneita

Eduskunnassa pyritään siistimään levottomaksi käynyttä keskustelukulttuuria, kertoo puhemies Jussi Halla-aho (ps.). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunnan puhemiesneuvosto ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat keskustelivat tänään yhteisessä aamukoulussaan täysistuntojen keskustelukulttuurista.

Esillä olivat Halla-ahon mukaan esimerkiksi täysistuntojen kova meteli, päällepuhuminen, häiritsevä käyttäytyminen ja kunnioituksen puute muita keskustelijoita kohtaan. Nämä ilmiöt ovat Halla-ahon mukaan häirinneet paitsi kansanedustajia myös täysistuntoja seuranneita kansalaisia.

- Kaikki ryhmät sitoutuivat siihen, että viestiä välitetään ryhmiin ja että jokainen katsoo peiliin ja pyrkii omalta osaltaan viemään keskustelukulttuuria parempaan suuntaan, Halla-aho sanoi toimittajille puhemiesneuvoston ja eduskuntaryhmien kokouksen jälkeen.

KOKOUS järjestettiin osittain perussuomalaisten kansanedustajan Jenna Simulan syyskuisen välihuudon seurauksena. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman piti täysistunnossa osan puheenvuorostaan ruotsiksi, minkä päälle Simula huusi: “Saisiko arabiaksi saman?”. Simulan mukaan kyseessä oli huumorimielessä tehty viittaus Ylen arabian- ja somalinkielisiin uutisiin.

Perussuomalaisten hallituskumppanin RKP:n kansanedustaja Mats Löfström toivoi puhemiesneuvoston kokouksessa tämän kuun alussa, että asiasta keskusteltaisiin aamukoulussa.

Halla-ahon mukaan Simulan välihuudosta käytettiin kokouksessa muutama puheenvuoro. Halla-ahon mukaan Simula ei pahoitellut välihuutoaan eikä häneltä pahoittelua pyydettykään.

- Yhteinen näkemys saavutettiin siitä, että välihuutoja saatetaan joskus tulkita toisin kuin välihuudon esittäjä on sen tarkoittanut. Ei tästä sen laajempaa keskustelua ollut mitään tarvetta käydä, Halla-aho sanoi.

Halla-aho piti käytyä keskustelua hedelmällisenä ja tarpeellisena.

- On parempi, että asioista käydään hyvähenkistä keskustelua kuin että ne jäisivät hampaankoloon tai että väärinkäsitykset jäisivät elämään. Tämä oli varmaan siltäkin osin varmaan ihan tarpeellinen keskustelu, Halla-aho sanoi.

Simula piti kokouksessa käytyä keskustelua hyvänä.

- Aion välihuudella jatkossakin, Simula sanoi toimittajille.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen piti eduskunnan keskustelukulttuurista käytyä keskustelua tervetulleena.

- Voin sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän puolesta sanoa, että me toivomme, että eduskuntakeskustelu siistiytyisi. Toivomme sitä muilta ryhmiltä ja olemme myös omassa ryhmässämme valmiit käymään keskustelua, jotta täysistuntokeskustelu palvelisi tarkoitustaan, Tuppurainen sanoi toimittajille.

Tuppuraisen mukaan SDP:n eduskuntaryhmä kehottaa edustajiaan jatkossa hillitsemään välihuuteluaan.

- Aiomme käydä tästä omassa keskuudessamme keskustelun ja edellytämme sitä myös muilta ryhmiltä. Ei ole varmasti kenenkään etu, jos eduskuntakeskustelusta tulee sen kaltaista loukkaavaa huutelua, joka on vain omiaan lisäämään kierroksia, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen painottaa, että välihuudot kuuluvat eduskuntakeskusteluun, mutta niiden täytyy pysyä asiassa. Samoin on Tuppuraisen mukaan pidettävä huolta siitä, että välihuudot eivät häiritse eduskuntakeskustelun seuraamista.

- Nokkelat, kekseliäät ja nasevat välihuudot ovat aivan paikallaan. Ne ovat elävää keskustelukulttuuria ja kuuluvat tähän eduskuntatraditioon, mutta erilaiset loukkaavat tai muutoin pelkällä mölyllä toisten puheenvuorot peittävät välihuudot, niistä tulee kaikkien ryhmien päästä eroon, Tuppurainen korosti.

Simulan syyskuista välihuutoa Tuppurainen ei pitänyt asiallisena.

- Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmän näkökulmasta pidämme tärkeänä, että eduskunnassa voidaan käyttää myös toista kotimaista kieltä eli ruotsia. Silloin kuin ruotsia puhumme myös me, jotka emme puhu sitä äidinkielenä, se täytyy voida tehdä kunnioittavassa ilmapiirissä ja turvallisesti. Eduskunta on kaksikielinen ja Suomi on kaksikielinen, Tuppurainen sanoi.

Uutista täydennetty klo 12.04 Tuppuraisen kommentein.