Halla-aho Vornasen tuomiosta: ”Ei suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa”

Puhemies Jussi Halla-ahon (ps.) Timo Vornasen tänään käräjäoikeudelta saama vankeustuomio ei tässä vaiheessa vaikuta hänen asemaansa kansanedustajana.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen perjantaina kahdeksan kuukauden vankeusrangaistukseen huhtikuussa tapahtuneesta katuammuntatapauksesta.

– Sillä ei mitään suoranaisia vaikutuksia hänen asemaansa ole. Perustuslain mukaan eduskunnalla on mahdollisuus erottaa edustaja, joka on saanut toimeenpanokelpoisen eli lainvoimaisen vankeustuomion ja siitähän tässä ei tietenkään vielä ole kyse. Emme tiedä aikooko Vornanen valittaa tästä tuomiosta ja miten se asia sitten siitä eteenpäin etenee, Halla-aho kommentoi medialle perjantaina.

Lainvoimaisen tuomion jälkeenkään mahdollinen kysymys Vornasen erottamisesta ei Halla-ahon mukaan kuuluisi puhemiehelle tai puhemiesneuvostolle, vaan aloitteen pitäisi tulla kansanedustajalta. Halla-ahon mukaan rima kansanedustajan erottamiselle on ollut käytännössä korkea.

– Viime vuosikymmeniltä on esimerkiksi tapaus, jossa kansanedustaja Kaikkonen tuomittiin vankeusrangaistukseen ja se ei käynnistänyt tällaista prosessia. Siitä on pitkä aika, kun tällainen menettely on käynnistetty.

HALLA-AHO viittaa nykyisen keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen vuonna 2013 saamaan viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, joka liittyi luottamusaseman väärinkäyttöön Nuorisosäätiö-jupakassa.

– Eduskunta koostuu oikeustoimikelpoisista aikuisista ihmisistä, jotka vastaavat tietysti itse omista tekemisistään lain edessä ja näin on tässäkin tapauksessa.

Halla-aho ei halunnut arvioida Vornasen tuomiota, mutta piti sen taustalla olevia tapahtumia, eli huhtikuista ammuskelua helsinkiläisen yökerho Ihkun ulkopuolella, ikävänä.

– Olisi toivottavaa, ettei tällaisia tapahtuisi sen enempää kansanedustajille kuin rivikansalaisillekaan.

Timo Vornanen on aikaisemmin todennut harkitsevansa eroa kansanedustajan tehtävästä, mikäli hän saa ehdollisen vankeustuomion. Se miten eduskunta mahdollisen rikostuomiosta johtuvan eropyynnön saadessaan menettelisi, on Halla-ahon mukaan epäselvää.

– En tiedä tunteeko historia juurikaan tällaisia tapauksia, Halla-aho sanoi.

