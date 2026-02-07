Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

7.2.2026 08:40 ・ Päivitetty: 7.2.2026 08:40

Halla-aho Ylellä: Eduskunnan nykyinen avustajakäytäntö on toimiva

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Jussi Halla-aho valittiin tällä viikolla uudestaan eduskunnan puhemieheksi.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoo, että eduskunta-avustajien palauttaminen eduskunnan kanslian alaisuuteen olisi hänen mielestään hätäinen ja huonosti harkittu paniikkireaktio.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Halla-aho kertoo asiasta Yleisradion Ykkösaamussa.

Halla-ahon mukaan nykyisellä järjestelmällä, jossa avustajat toimivat eduskuntaryhmien alaisuudessa, on paljon hyötyjä.

Avustajien palauttamista eduskunnan kanslian alaisuuteen on harkittu eduskunnan tammikuisen häirintäkohun jälkeen.

Koska suurin osa avustajista työskentelee nyt eduskuntaryhmien alaisuudessa, ei kanslia pysty puuttumaan epäiltyihin häirintätapauksiin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Visa Noronen

Ulkomaat
7.2.2026
Valittujen veroporkkana – täällä eläkeläinen saa tienata 2 000 euroa kuussa verottomasti
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
6.2.2026
Janne Riiheläinen: Suomettumistapojen avaamisyritys jäi kiertelyksi
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
6.2.2026
Arvio: Satu Rämön dekkari-ilmiö nähdään nyt teatterin lavalla – trilleriä oleellisempaa on tunne ja tunnelma
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU