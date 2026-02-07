Politiikka
7.2.2026 08:40 ・ Päivitetty: 7.2.2026 08:40
Halla-aho Ylellä: Eduskunnan nykyinen avustajakäytäntö on toimiva
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoo, että eduskunta-avustajien palauttaminen eduskunnan kanslian alaisuuteen olisi hänen mielestään hätäinen ja huonosti harkittu paniikkireaktio.
Halla-aho kertoo asiasta Yleisradion Ykkösaamussa.
Halla-ahon mukaan nykyisellä järjestelmällä, jossa avustajat toimivat eduskuntaryhmien alaisuudessa, on paljon hyötyjä.
Avustajien palauttamista eduskunnan kanslian alaisuuteen on harkittu eduskunnan tammikuisen häirintäkohun jälkeen.
Koska suurin osa avustajista työskentelee nyt eduskuntaryhmien alaisuudessa, ei kanslia pysty puuttumaan epäiltyihin häirintätapauksiin.
