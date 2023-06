Halla-ahosta puhemies, eduskunta kulukuurille? – ”En mene naurettavuuksiin, mutta…”

– Näkisin, että hän on varmasti hyvä ehdokas, mutta meillä viralliset päätökset tehdään toisessa kokouksessa, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo Demokraatille. Johannes Ijäs Demokraatti

Kysymys Purralle kuului, toivooko hän, että Jussi Halla-aho lähtisi perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi.

Perussuomalaisten päättävät elimet kokoontuivat tänään hyväksymään hallitusohjelmaa ja valitsemaan ministerit.

Puolue päätti esittää eduskunnan puhemieheksi entistä puheenjohtajaa Halla-ahoa. Koska häntä ei esitetä ministeriksi, tämä lisää spekulaatioita siitä, että hän saattaisi olla ponnistamassa puhemiehen tehtävästä presidenttiehdokkaaksi.

Perussuomalaiset tekee elokuun puoluekokouksessa päätöksen presidenttiehdokkaan asettamisesta.

Jussi Halla-aho toteaa Demokraatille yhtä lailla kuin Purra, että puolue palaa presidenttiehdokaskysymykseen myöhemmin.

– Ei ole tässä kohdassa mitään enempää kommentoitavaa, hän sanoo.

– Kyllä asiasta ainakin omien kuulohavaintojeni mukaan käydään paljonkin keskustelua puolueessa ja siitä tulee paljon viestijä ja kuten olen sanonut, asia on hyvin vakavassa harkinnassa, Halla-aho toteaa, kun häneltä utelee, miten hän suhtautuu siihen, että puolueen nykyinen puheenjohtaja pitäisi häntä hyvänä presidenttiehdokkaana.

HALLA-AHO ei juuri avaa sitä, miten häntä päädyttiin esittämään nimenomaan puhemieheksi tai olisiko puolue ja sen puheenjohtaja halunnut hänet ministeriksi.

– Sanotaan niin, että aivan kuten hallitusohjelman sisällöstä neuvoteltaessa, myös henkilövalintoja tehtäessä mukaan lukien itseäni koskevat, perussuomalaisten ainoana ohjenuorana on arviomme siitä, mikä edistää parhaalla saatavissa olevalla tavalla perussuomalaisten ja meidän äänestäjiemme tavoitteita. Tämä pätee myös kaikkiin nimityksiin.

Halla-aho kertoo, että puhemiehenä hän korostaisi laajaa sananvapauskäsitystä sekä yhteiskunnassa yleisesti että etenkin kansanedustuslaitoksessa.

– Me olemme ajautuneet minun mielestäni vähän erikoiseen tilanteeseen, jossa eduskunta on tai sen pitäisi olla demokratian kaikkein pyhin ja kansanedustajan puhevapauden pitäisi olla sananvapauden syvässä ytimessä. Mutta tuntuu, että tämä on julkisessa keskustelussa ehkä kaikkein vähiten arvostettu yhteiskunnallinen instituutiomme. Minun mielestäni kansanedustajan ei pitäisi alistua sellaiseen rooliin, jossa julkinen paine määrittelee, mitä he uskaltavat sanoa, mistä he uskaltavat puhua ja millä tavoin.

Halla-aho jatkaa, että julkisuudessa kansanedustajista saattaa välillä tulla jopa koomisia hahmoja, kun heidän taksikuittejaan käydään läpi ja vahditaan heidän pukeutumistaan.

– Mielestäni kansanedustajien ei pidä alistua tällaiselle.

HALLA-AHON mielestä kunnioittava puhetapa tarkoittaa sitä, että edustajien tulee puhutella toisiaan kunnioittavasti eduskunnan sisällä.

– Mutta tätä ei pidä ymmärtää niin, että se rajoittaisi jollain tavoin sitä, saako kansanedustaja tuoda esiin niitä asioita, joita kunkin äänestäjäkunta haluaa heidän tuovan esille. Tämä (eduskunta) on juuri se paikka, jossa niitä erilaisia mielipiteitä tulee tuoda esille.

Kansanedustajien pukeutumisesta eduskunnassa, joka sekin on aina välillä noussut keskusteluun, Halla-aho toteaa, että hänen mielestään siihen puuttuminen ei ole millään tavalla puhemiehen tehtävä.

– No, tietenkin jokainen aikuinen ihminen ymmärtää sen, että ihmisten ilmoilla pukeudutaan niin kuin ihmisten ilmoilla. Mutta kuten sanottua, tämä ei ole mikään muotinäytös, vaan tämä on kansanedustuslaitos ja kirjaimellisesti kansanedustajat edustavat täällä kansaa.

ENTINEN puhemies Matti Vanhanen (kesk.) piti yllä ajatusta, että kansanedustajat toimisivat lähtökohtaisesti vain yhdessä valiokunnassa. Tämä antaisi nykyistä enemmän aikaa perehtyä asioihin. Valiokunnan määrä on kasvanut ja ne työllistävät paljon.

Halla-aho toteaakin, että käytännön ongelma on, että valiokuntia on niin paljon, Kansanedustajat loppuisivat, jos lähdettäisiin tiukasti sille linjalle, että heillä olisi vain yksi varsinainen valiokuntapaikka.

– Muutenhan se olisi kyllä mitä suurimmassa määrin perusteltua. Valiokuntatyö on työllistävämpää kuin ulkoapäin helposti uskotaan ja työllistävämpää kuin uudet kansanedustajat helposti ajattelevat taloon tullessaan. Jos sen työn haluaa tehdä kunnolla, kyllä useammassa valiokuntajäsenyydessä on enemmän kuin normaali ihminen pystyy työaikanaan suorittamaan.

Aikoinaan puhemiehenä toimiessaan Sauli Niinistö suututti kansanedustajia, kun hän karsi tiukalla linjalla eduskunnan budjettia.

Kun Halla-aholta kysyy, miten hän puhemiehenä linjaisi eduskunnan rahankäytöstä, hän toteaa olevansa ”mitä suurimmassa määrin säästäväinen ja suorastaan pihi ihminen”.

(Eduskunnan) uima-altaan lämpötila laskee?

– En mene naurettavuuksiin, mutta minä ja perussuomalaiset korostamme kaikissa yhteyksissä sitä, että julkisen rahan käyttöön ja veronmaksajien rahan käyttöön liittyy aivan erityinen vastuu ja velvollisuus vastuullisuuteen.