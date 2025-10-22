Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.10.2025 09:28 ・ Päivitetty: 22.10.2025 09:28

”Hallinto ei ole helppo leikkauskohde” – Akavan Erityisalat kritisoi Tampereen irtisanomisaikeita

Anna-Liisa Blomberg
Tampereen kaupungin irtisanomissuunnitelmat huolettavat Akavan Erityisaloja. Kuvassa Tammerkoski syksyn väreissä.

Akavan Erityisalat on huolissaan Tampereen kaupungin aikeista irtisanoa 122 työntekijää. Ammattiliiton mukaan on vaarana, että kuntapalvelujen toimivuus vaarantuu, jos valmiiksi ohuesta hallinnosta leikataan lisää.

Demokraatti

Demokraatti

Tampereen pormestari Ilmari Nurminen (sd.) julkisti keskiviikkona talousarvioesityksensä ensi vuodelle. Nurminen kertoi tiedotustilaisuudessa, että 70 prosenttia irtisanomisista kohdistuu hallinnon tehtäviin.

– Hallinto ei ole helppo leikkauskohde, koska hyvällä hallinnolla turvataan palvelujen sujuvuus, saavutettavuus sekä ammattimainen ja avoin päätösten valmistelu, neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloilta sanoo tiedotteessa.

Korpisaaren mukaan rajut hallinnon leikkaukset näkyvät asiakasrajapinnassa, ja ennen vähennyspäätöksiä tarvitaan asiantuntevaa vaikutusten arviointia.

– Mikäli organisaatiossa joudutaan irtisanomis- tai lomautustilanteisiin, henkilöstön – myös esihenkilöiden – jaksamisesta tulee huolehtia erityisen tarkasti. Mitä pitempään henkilöstö on epätietoisuudessa, sitä tukalammaksi tilanne käy työhyvinvoinnin kannalta. Tampereellakin kyseessä on pitkä prosessi, kun yhteistoimintaneuvottelut alkoivat jo elokuussa, Korpisaari sanoo.

AKAVAN ERITYISALAT yhtyy pääluottamusedustajien lokakuun alussa jättämään kannanottoon, jossa he toivat esiin huolensa leikkausten mittaluokasta, kun yhä pienempi työntekijämäärä joutuu tekemään lakisääteiset ja hallinnolliset tehtävät.

– Pelkäämme, että nyt leikataan liikaa. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutetaan, niin niistä on seurauksia ja kustannuksia vuosien päähän, pääluottamusedustajat toteavat lausunnossaan.

– On tärkeää pitää kiinni Tampereen houkuttelevuudesta työnantajana sekä pitää kiinni osaavista työntekijöistä, lausunnossa todetaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta kokouksessaan 10. marraskuuta.

