Politiikka

9.9.2025 07:35 ・ Päivitetty: 9.9.2025 07:35

Hallinto-oikeus asuinpaikkakiistasta: Harkimo on helsinkiläinen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Harry Harkimon (liik.) valinnasta Helsingin kaupunginvaltuustoon tehty valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa. Valituksessa oli kyse siitä, onko Harkimo helsinkiläinen.

Demokraatti

Demokraatti

Hallinto-oikeuden tänä aamuna julkistamasta päätöksestä kertoo Liike nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo tiedotteessaan. Valituksen taustalla oli epäselvyys siitä, missä Harkimo tosiasiallisesti asuu.

Keväällä Helsingin Sanomat kertoi artikkelissaan, että Harkimon asunto Helsingin Töölössä on airbnb-käytössä. Harkimo omistaa myös omakotitalon Espoon Sipoossa.

– En kyllä hetkeäkään epäillyt, että tästä tulisi toisenlainen päätös. Olen kuitenkin erittäin helpottunut tästä ja nyt työt jatkuvat samalla innolla niin Helsingin kaupunginvaltuustossa kuin eduskunnassa, Harkimo sanoo tiedotteessa.

Harkimo kertoo asuneensa koko ikänsä Helsingissä, jossa hän on käynyt myös koulunsa.

– Yritykseni ja työpaikkani ovat myös Helsingissä eli näin tämän pitikin mennä. En tule kommentoimaan tätä asiaa sen enempää, Harkimo kertoo tiedotteessa.

