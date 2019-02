Hallinto-oikeus ei käsitellyt samaa sukupuolta olevan parin vihkineen papin valitusta

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta samaa sukupuolta olevia pareja vihkineen papin valituksen tuomiokapitulin päätöksestä.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli antoi syyskuussa 2017 pastori Kai Sadinmaalle vakavan moitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä.

Tuomiokapituli on hiippakunnan yleistoimielin, joka johtaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa, joista Helsingin hiippakunta on yksi.

Kapituli katsoi, että Sadinmaa toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Yhteiskunnallisesti aktiivisena pappina tunnettu Sadinmaa järjesti tuomiokapitulin päätöstä odottaessaan tempauksen, jossa istui jalkapuussa vihkimänsä miesparin kanssa.

Hallinto-oikeudessa Sadinmaa vaati tuomiokapitulin päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että kapitulin moitteessa oli kyse huomautukseen rinnastettavasta kehotuksesta vastaisen varalle ja ettei kapitulin päätös ollut valituskelpoinen.