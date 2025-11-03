Kotimaa
3.11.2025 13:18 ・ Päivitetty: 3.11.2025 13:18
Hallinto-oikeus kumosi Postin miljoonasakot tietosuojapuutteista
Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Postille määrätyn 2,4 miljoonan euron seuraamusmaksun Omaposti-palveluun liittyvistä tietosuojapuutteista.
Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun Postille viime vuonna tietosuojasäännösten vastaisesta käytännöstä Omaposti-palvelussa.
Posti oli luonut asiakkaille automaattisesti sähköisen Omaposti-postilaatikon ilman erillistä pyyntöä. Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei henkilötietojen käsittelylle Omaposti-laatikossa ollut lainmukaista käsittelyperustetta.
HALLINTO-OIKEUS katsoi päätöksessään, että Postilla oli peruste henkilötietojen käsittelylle Omaposti-viestilaatikossa. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että henkilötietojen käsittely oli yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarpeen.
Hallinto-oikeus säilytti kuitenkin tietosuojavaltuutetun Postille antaman huomautuksen ja määräyksen saattaa henkilötietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.
