3.11.2025 13:18 ・ Päivitetty: 3.11.2025 13:18

Hallinto-oikeus kumosi Postin miljoonasakot tietosuojapuutteista

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Hallinto-oikeuden mukaan Postilla oli peruste henkilötietojen käsittelylle Omaposti-viestilaatikossa.

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Postille määrätyn 2,4 miljoonan euron seuraamusmaksun Omaposti-palveluun liittyvistä tietosuojapuutteista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi seuraamusmaksun Postille viime vuonna tietosuojasäännösten vastaisesta käytännöstä Omaposti-palvelussa.

Posti oli luonut asiakkaille automaattisesti sähköisen Omaposti-postilaatikon ilman erillistä pyyntöä. Tietosuojavaltuutettu oli katsonut, ettei henkilötietojen käsittelylle Omaposti-laatikossa ollut lainmukaista käsittelyperustetta.

HALLINTO-OIKEUS katsoi päätöksessään, että Postilla oli peruste henkilötietojen käsittelylle Omaposti-viestilaatikossa. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että henkilötietojen käsittely oli yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tarpeen.

Hallinto-oikeus säilytti kuitenkin tietosuojavaltuutetun Postille antaman huomautuksen ja määräyksen saattaa henkilötietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.

