Nyt päätetään, miten tekoäly vaikuttaa tulevaisuutemme

Tarinoiden voima inspiroida ja parantaa tekee luovista aloista ihmiskunnan kehityksen yhden tärkeimmän kulmakiven. Maria Guzenina Demokraatti

Taide on aikansa peili. Se heijastaa yhteiskunnan henkeä, kapinoi, ihannoi ja vaatii parempaa.

Kun päivänpoliittiset otsikot unohtuvat ja talouden trendit muuttuvat, eri aikakausien elokuvat, TV-sarjat, teatteri, musiikki, kirjallisuus ja kuvataide pysyvät. Ne luovat kollektiivisia aikakapseleita – kertovat, keitä olimme, mihin uskoimme, mitä kyseenalaistimme ja miten näimme tulevaisuuden.

Taiteen merkitys myös nykyisyyden muokkaajana on kiistaton. Olen itse kirjastoissa kasvanut tyttö. Minulle, rikkinäisen ja lasisen perheen lapselle hyllymetrien kirjavana oli tiedon ja seikkailun tie, joka lohdutti ja innosti.

Lapsille kirjat, teatteri, elokuvat ja TV-sarjat eivät ole vain viihdettä – ne avaavat ovia mielikuvitukselle ja uusille maailmoille. Kautta historian ihminen on kurottanut kohti toivoa paremmasta. Ja tarinoiden voimalla jaksanut jatkaa. Viisas tarina auttaa ymmärtämään toisia ja rakentamaan empatiaa eri yhteisöjen välillä.

Luovien alojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen ei ole kulu vaan investointi parempaan tulevaisuuteen. Luovat alat ovat talouden ja innovaatioiden moottoreita. EU-maissa ne työllistävät jo kahdeksan miljoonaa ihmistä ja tuottavat noin 4,4 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

Luovien alojen vaikutus koko yhteiskunnan hyvinvointiin on kiistaton. Jokaista sijoitettua euroa kohden syntyy noin 2,50 euron hyöty. Kun kulttuuri kukoistaa, me kaikki hyödymme. Lisää aiheesta Suomalaiskomissaari Demokraatille: ”Tekoälyn vinoutuminen pitää estää säätelyllä”

MITEN taata kulttuurin toimintaedellytykset uudessa toimintaympäristössä, jossa tekoäly on yhä enemmän läsnä arjessamme? Miten taata, että se toimii luovan työn apuna, ei ryöstäjänä? Miten turvata elanto niille, joiden työn pohjalta tekoäly kalkyloi omat tuotoksensa?

EU:n tekoälylainsäädännön (AI Act) tarkoitus on edistää innovaatioita ja suojella kuluttajia ja kulttuurista sisältöä. Mutta kuinka tehokkaasti se suojaa immateriaalioikeuksia, erityisesti suhteessa generatiivisen tekoälyn kouluttamiseen käytettyjen tietojen läpinäkyvyyden osalta?

Tarvitaan syvempää keskustelua siitä, miten luovien alojen ekosysteemin toimintaedellytykset turvataan uudessa maailmassa, jossa tekoäly uhkaa minimoida ihmistyön jäljen luovissa prosesseissa.

Tekoäly ei ammenna omasta henkilökohtaisesta kokemuksestaan. Se on kuin parasiitti, joka imee siitä, minkä ihminen on luonut. Tekoäly ei tule koskaan kirjoittamaan Kalevalaa tai Liisan seikkailuja ihmemaassa. Eikä se pystyisi rakentamaan Kummisedän kaltaista elokuvataiteen merkkiteosta. Se hyväksikäyttää ja luo kalpeita kaikuja alkuperäisistä teoksista.

OLEMME tekoälyn käytön taitekohdassa, jossa poliittiset päätökset ja vaikkapa yritysten tekemät valinnat AI:n käytössä muokkaavat tulevaisuutta monella tavalla.

Tekoäly ei saisi olla luovien alojen tappaja ja ihmisen mielikuvituksen näivettäjä.