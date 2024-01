Hallintoneuvoston puheenjohtaja Halla-ahon Yle-kommenteista – ”Paineet ovat varmasti kovia erottua joukosta”

Demokraatin tekstiviestitse illalla tavoittama Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ihmettelee perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-ahon tuoretta Yle-kommentointia.

– Tässä on nyt viime päivinä tullut ”huteja” muutamilta presidenttiehdokkailta. Tämä menee samaan kategoriaan. Minulta löytyy ymmärrystä myös heille. Paineet ovat varmasti kovia erottua joukosta viime hetkillä, Wallinheimo kommentoi.

– Itse kuitenkin haluan antaa rauhan parlamentaariselle työryhmälle, joka parasta aikaa pohtii Ylen tehtäviä ja rahoitusta, Wallinheimo jatkaa.

Hän ei lähde tarkemmin avaamaan ”hutin” sisältöä tai kommentoimaan nimenomaisesti sitä, että Halla-aho syytti tänään Ylen olevan voimakkaasti kallellaan vasemmalle.

Presidenttiehdokas Halla-aho sanoi tänään Ilta-Sanomien vaalitentissä, että Ylen rahoituksesta olisi perusteltua leikata ankaralla kädellä varsinkin kun kaikesta muusta ja ihmisille tärkeistä palveluista leikataan.

Käytännössä kyse olisi Halla-ahon oman näkemyksen mukaan neljänneksen leikkauksesta (144 miljoonaa euroa), jota perussuomalaisten eduskuntaryhmäkin on vaihtoehtobudjetissaan taannoin esittänyt.

HALLA-AHON mukaan perussuomalaiset kannattavat, että Suomessa on julkisesti rahoitettu yleishyödyllinen yleisradioyhtiö mutta heidän näkemyksensä on, että Yle ei tuota tasapuolista tietoa, vaan on ”erittäin voimakkaasti ideologisesti kallellaan vasemmalle”.

Halla-ahon mielestä Ylessä olisi syytä katsoa peiliin, koska kaikki veronmaksajat eivät jaa Ylen tuotannosta paistavaa ”vihervasemmistolaista maailmankuvaa”.

Helsingin Sanomat kertoo, että Yleisradion hallituksen puheenjohtajan Matti Apusen mukaan perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho esitti vaalitentissä Yleä kohtaan erittäin raskaita syytöksiä, joita ei perustele edes Halla-ahon asema presidenttiehdokkaana ja sitä kautta halu käydä kriittistä keskustelua.

– Perussuomalaiset ei ole missään vaiheessa perustellut, mihin toiminnalliseen analyysiin perustuvat puolueen vaatimukset noin 140 miljoonan budjettileikkauksista. Ilman tällaista analyysia leikkaussumma vaikuttaa satunnaisesti muodostetulta ja poliittisesti motivoidulta rangaistukselta, Apunen sanoo lehden mukaan tiedotteessaan.

– On erittäin vaikea nähdä perusteluita Halla-ahon syytöksille tasapuolisuuden puutteesta, jos tarkkaillaan esimerkiksi sitä, miten puolueitten ja maailmankatsomusten edustajat osallistuvat erityyppisiin Ylen ohjelmiin, Apunen toteaa.

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen työryhmän arvioimaan Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta. Parlamentaarinen työryhmä antaa raporttinsa eduskunnan kevätistuntokauden 2024 loppuun mennessä.