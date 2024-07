Hallintovaliokunta koolle iltapäivällä viimeistelemään käännytysmietintöä

Eduskunnan hallintovaliokunta saattaa tänään saada valmiiksi niin sanottua käännytyslakia koskevan mietintönsä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Perustuslakivaliokunta antoi hallintovaliokunnalle toisen lausuntonsa lakiesityksestä viime perjantaina, ja tänään valiokunnan on määrä pitää kokous iltapäivällä kello 16 alkaen. Valiokunnan mietintö tarvitaan eduskunnan täysistunnon käsittelyä varten.

Turvapaikanhakua rajoittavan käännytyslain käsittely on ollut kesän mittaan eduskunnassa jumissa poliittisten erimielisyyksien vuoksi. Työtä on vaikeuttanut se, että esitys on ristiriidassa perustuslain kanssa. Viime viikolla lakiesityksen käsittely nytkähti kuitenkin lopulta eteenpäin, kun oppositiopuolue SDP:n kanssa syntyi sopu muutoksista esitykseen.

SDP:N eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertoi tuolloin, että puolue sai edellyttämiään muutoksia hallintovaliokunnan mietintöluonnokseen. SDP vaati myös, että hallintovaliokunnan mietintöluonnos lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, vaikka se oli jo aiemmin lausunut oman näkemyksensä lakiesityksestä.

Perustuslakivaliokunnan toinen lausunto käännytyslaista valmistui perjantaina.

Lain tarkoituksena on pyrkiä torjumaan välineellistetty maahantulo Suomen itärajalla. Hallitus toivoo, että lain avulla itäraja voitaisiin jälleen avata henkilöliikenteelle.

Kyseessä olisi poikkeuslaki, joka olisi voimassa vuoden. Lain nojalla valtioneuvosto voisi kieltää turvapaikkahakemukset kuukaudeksi kerrallaan osalla Suomen rajaa, elleivät ihmiset ole erityisen haavoittuvaisessa asemassa.

Olosuhteet lain käyttöönottoon toteaisi valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN mukaan laki vaatisi viisi kuudesosaa eduskunnasta taakseen, jotta se voitaisiin käsitellä kiireellisenä. Tämän lisäksi laki vaatisi taakseen kahden kolmasosan enemmistön tullakseen voimaan tällä vaalikaudella. Siksi laki vaatii kannatusta myös oppositiosta.

Vasemmistoliitto on ilmoittanut vastustavansa lakia äänestyksessä, ja vihreissä lakiin suhtaudutaan kriittisesti. Myös osa SDP:n kansanedustajista on julkisesti ilmoittanut äänestävänsä lakia vastaan.

Jos hallintovaliokunta saa mietintönsä valmiiksi maanantaina, mietintö lähetettäisiin lopulta täysistunnolle. Eduskunta on tehnyt istuntovarauksia koko viikolle.