17.10.2025 10:33 ・ Päivitetty: 17.10.2025 11:58

Hallitukselle luottamus välikysymysäänestyksessä – poissa 36 edustajaa

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on muun opposition tavoin ihmetellyt, eikö ennätysluvuissa oleva työttömyys huoleta hallitusta.

Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymyksessä suurtyöttömyydestä äänin 92-71.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poissa äänestyksestä oli 36 kansanedustajaa.

Keskusta ja Liike Nyt jättivät lokakuun alussa välikysymyksen Suomen työttömyystilanteesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on nimittänyt Suomen tilannetta työllisyyskriisiksi.

-  Valitettava tosiasia on, että Suomi on kokoomusjohtoisen hallituksen aikana ajautunut suurtyöttömyyteen, Kaikkonen sanoi välikysymyksen jätettyään.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoi välikysymysvastauksessaan aiemmin tällä viikolla, että työttömyystilanne on juuri nyt vaikea, mutta ei toivoton.

Juttua täydennetty klo 14.16.

