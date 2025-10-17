Politiikka
17.10.2025 10:33 ・ Päivitetty: 17.10.2025 11:58
Hallitukselle luottamus välikysymysäänestyksessä – poissa 36 edustajaa
Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen välikysymyksessä suurtyöttömyydestä äänin 92-71.
Poissa äänestyksestä oli 36 kansanedustajaa.
Keskusta ja Liike Nyt jättivät lokakuun alussa välikysymyksen Suomen työttömyystilanteesta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen on nimittänyt Suomen tilannetta työllisyyskriisiksi.
- Valitettava tosiasia on, että Suomi on kokoomusjohtoisen hallituksen aikana ajautunut suurtyöttömyyteen, Kaikkonen sanoi välikysymyksen jätettyään.
Työministeri Matias Marttinen (kok.) sanoi välikysymysvastauksessaan aiemmin tällä viikolla, että työttömyystilanne on juuri nyt vaikea, mutta ei toivoton.
Juttua täydennetty klo 14.16.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
16.10.2025 14:03
SDP jatkoi hallituksen haastamista työttömyydestä – ”Ylimielisiä hokemia ja ihmisten kiusaamista”