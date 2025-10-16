SDP jatkoi hallituksen haastamista työttömyydestä – ”Ylimielisiä hokemia ja ihmisten kiusaamista”

SDP ja muut oppositiopuolueet ottivat etenkin pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa voimakkaasti yhteen eduskunnan kyselytunnilla. Demokraatti Demokraatti

Orpo väitti SDP:n olevan ”ei-puolue” ja vastustavan ”kaikkia rakenteellisia uudistuksia, jotka edistävät työllisyyttä” , mikä aiheutti voimakasta välihuutelua salissa. Tähän asti kun uudistusten jälkeen näyttöä on lähinnä ennätyksellistä työttömyys- ja konkurssiluvuista, joista jälkimmäiset ovat osuneet etenkin pienyrityksiin.

Demariedustajista Niina Malm vastasi, että kategorisesti kaikkeen ei sanovat puolueet löytyvät kyllä hallituksesta, vaikka sen toimien tulokset ovat kaikilla mittareilla katastrofaalisia.

– Tämä oikeistohallituslupasi suomalaisille 100 000 uutta työpaikkaa. Luulisi olevan hieman nöyryyttä näiden työttömyys- ja talouslukujen edessä, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi.

TUPPURAINEN muistutti puheenjohtaja Antti Lindtmanin antaneen edellisillan A-studiossa pääministerille listan, jossa on yli 200 uutta keinoa talouskehityksen ja työllisyyden korjaamiseen. Tuppurainen heittäytyi suorastaan raamatulliseksi verratessaan Lindtmania faaraoon, joka voisi johdattaa maan seitsemän laihan vuoden jälkeen seitsemään lihavaan vuoteen.

Timo Harakka (sd.) tuki Tuppuraista:

– Ylimieliset hokemat eivät poista sitä, että tämä hallitus vain kiusaa toimillaan työntekijöitä ja -hakijoita sekä yrittäjiä, joiden konkurssit lisääntyvät kuukausi kuukaudelta ja vuosi vuodelta. Lisää aiheesta ”Tässä ei pelkkä talouskasvun odottelu riitä” – Teollisuusliitto peräänkuuluttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa

Orpo ja työministeri Matias Marttinen (kok.) nostivat useamman kerran esiin tuoreen jäänmurtajasopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Pääministeri toisti myös tutut puheensa toivosta, nurkan takana odottavista paremmista ajoista ja siitä, kuinka tiellä ovat vain Ukrainan sota, turvallisuusuhat ja muut ulkoiset suhdanteet – jotka ilmeisesti edelleen vaikuttavat vain Suomeen.

OPPOSITIOSTA muun muassa keskustaedustajat Antti Kurvinen ja Petri Honkonen sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ihmettelivät, millä perusteella hallitus jatkuvasti esittää asioiden olevan hyvin ja vaatii toiveikkuutta.

– Suomessa on massatyöttömyys, joka koskee niin nuoria kuin vanhoja ja jopa korkeakoulutettuja, etenkin yksin- ja -pienyrittäjien konkurssit ovat tapissa, ulosotossa on yli 600 000 ihmistä eli enemmän ihmisiä kuin koskaan, mielenterveysongelmaisia samoin. Mikä tässä on hyvää ja toivoa herättävää, ja minkä hintalapun hallitus haluaa näille laittaa, kun kaikella sen mukaan sellainen on, Kurvinen ja Honkonen haastoivat.

– Hallituksen keinot ovat ay-liikkeen heikentäminen, työttömien rankaisemisen, ihmisen sysääminen toivottomuuteen ja toimentulovaikeuksiin. Voisiko edes ansiosidonnaisen suojaosan palauttaa, jotta osa-aikatyötä kannattaisi ottaa vastaan, Koskela sanoi.