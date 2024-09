Hallitukselta märkä rätti koko Salon seudulle – SDP:n Nikkanen: väärin leikattu

SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen sanoo hallituksen tehneen väärin perustein päätöksen Salon seudun ympärivuorokautinen leikkaussalivalmiuden lopettamisesta. Demokraatti Demokraatti

Suomen hallitus pyrkiisairaalaverkkouudistuksellaan hillitsemään hyvinvointialueiden kustannusten nousua leikkaamalla aluesairaalojen toimintoja. Salon seudun ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius on lakkaamassa lokakuussa 2025.

– Päätös vaikuttaa koko Varsinais-Suomen alueeseen heikentämällä jatkossa koko Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan toimintaedellytyksiä. Valitettavasti niin Varhan, kuin Salon kaupungin näkemyksetkin ovat kaikuneet ministeriössä täysin kuuroille korville. Tämä on tyrmäävä esitys Salon sairaalalle ja seudun asukkaille, salolaisten on noustava vastustamaan tätä yhdessä ja päätös on peruttava, toteaa Saku Nikkanen.

Jo keväällä 2024 hallituksen kehysriihessä päätettiin tehdä muutoksia valtakunnalliseen sairaalaverkkoon. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso kertoi 6.9. kesän aikana valmistelluista päätöksistä ja muutoksista palveluverkkoon.

Omalla sairaalalla on myös merkittävä elinkeinopoliittinen merkitys kaupungille.

Nikkasen mukaan on selvää, että varsinaissuomalaisten näkemykset ovat kaikuneet ministeriössä kuuroille korville.

Nikkanen muistuttaa, että paikallisten asiantuntijoiden näkemyksen mukaan näin toimimalla ei säästöjä synny. Palvelutaso uhkaa päätöksellä muuttua merkittävästi.

– Öisin Salon sairaalassa ei olisi lääkäreitä, kun ei ole päivystystä. Tämä johtaisi siihen, että sairaalaan ei voi päivälläkään ottaa erikoissairaanhoidon potilaita, jotka saattaisivat tarvita yöllä lääkäriä. Erikoissairaanhoito näivettyisi pois ja Salon sairaalasta uhkaisi tulla terveyskeskuksen vuodeosasto. Lisäksi kirurgian toiminta olisi jatkossa vain päiväkirurgiaa, eli isoja leikkauksia, joissa tarvittaisiin osastopaikkaa yön yli, ei voisi enää tehdä.

NIKKASEN mukaan hyvinvointialueilla on paras osaaminen ja tieto tunnistaa päivystyksen ja toimintojen tarpeet. Esimerkiksi työntekijöiden saatavuus ei ole Salossa ongelma.

– Päätösvalta tällaisista asioista pitää jatkossa antaa alueille itselleen. Salon sairaalassa on jatkossakin oltava ympärivuorokautinen leikkaussalivalmius.

Nikkanen sanoo lakiesityksen kohtelevan Salon sairaalaa epäoikeudenmukaisesti muihin sairaaloihin verrattuna. Raaseporin ja Pietarsaaren sairaalat ovat olleet jo vuosia yleislääketieteen yksikköjä, mutta niiden yöpäivystys ollaan kuitenkin lakiesityksessä säilyttämässä toisin kuin Salossa.

– Myöskään Salon sairaalan rinnastaminen Kouvolaan, Iisalmeen, Varkauteen, Oulaisiin ja Valkeakoskeen ei ole asiallista, koska edellä mainitut yksiköt ovat lähinnä yleislääketieteen yksikköjä ja useimmissa niissä on lisäksi jouduttu käyttämään vuokralääkäreitä. Salon sairaala vastaa parhaiten toiminnaltaan Kemin ja Savonlinnan sairaaloita, joissa ollaan jatkamassa lakiesityksen perusteella yöpäivystystä.

NIKKANEN näkee, että omalla sairaalalla on myös merkittävä elinkeinopoliittinen merkitys kaupungille.

– Näitä leikkauksia perustellaan säästöinä, mutta paikalliset toimijat eivät usko säästöjen syntymiseen, koska hoidon perässä liikkuminen lisääntyy ja siirtyville potilaille pitää olla enemmän hoitopaikkoja Turussa.

Riittääkö siellä kapasiteettia hoitaa Salonkin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat?

– Salossa on juuri tehty merkittäviä investointeja sairaanhoitoon. Ajassa, jossa toiminnot on ajateltu pysyvän Salossa. Tästä kaikesta voi päätellä, että päätösvalta asiassa kuuluisi niille, jotka ymmärtävät palvelutarpeen, ei valtiolle. Hallituksen leikkaukset hyvinvointialueilta osoittavatkin, ettei sosiaali- ja terveysministeriössä aidosti tunneta alueiden erilaisia tilanteita ja tarpeita. Ministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa on korostettu vaikutusten arvioiden vaikeutta. Nyt kysymys kuuluukin, ovatko nämä päätökset silloin enää edes uskottavia?