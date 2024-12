Hallitukselta uusi verohyvitys – päätöksiä ei kuitenkaan voi tehdä ennen komission hyväksyntää

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, joka mahdollistaa verohyvityksen suurille puhtaan siirtymän investoinneille. Esityksen tavoitteena on edistää teollisuuden siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta tukemalla merkittäviä investointihankkeita.

Valtiovarainministeri Riikka Purra näkee verohyvityksen merkittävänä kasvutoimena.

– Tiedossa on kolmisenkymmentä tällaista suurta investointihanketta. Mikäli ne kaikki toteutuvat, puhutaan jopa miljardien investoinneista Suomeen. Talouskasvu vaatisi juuri tällaisia investointeja – uusia tehtaita ja tuotantolinjoja pitää uskaltaa rakentaa. Valtio kantaa oman vastuunsa takaamalla vakaan ja ennustettavan investointiympäristön, Purra sanoo valtiovarainministeriön tiedotteessa.

Investointihyvitys voidaan myöntää seuraaviin investointihankkeisiin: uusiutuvan energian mukaan lukien vedyn tuotanto ja energian varastointi, tuotantoprosessien vähähiilistäminen ja energiatehokkuus sekä ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen kannalta strategisten laitteistojen sekä niiden komponenttien ja raaka-aineiden tuotanto.

VEROHYVITYSTÄ myönnetään 20 % investoinnin hyväksyttävistä kustannuksista, ja se on suunnattu ainoastaan suuriin investointeihin. Hyväksyttävien kustannusten on oltava vähintään 50 miljoonaa euroa, ja hyvityksen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa.