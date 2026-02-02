Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

2.2.2026 11:25 ・ Päivitetty: 2.2.2026 11:25

Hallituksen leikkaukselle raju vastaanotto – ”Järjettömyyden huippu”, ”hävytön”

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Petteri Orpon (kok.) hallituksen sosiaaliturvaleikkausten katsotaan oppositiossa syventävän köyhyyttä.

Demokraatti

Demokraatti

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää leikkauksia köyhien ihmisten kiusaamisena. Hallituksen tekemät noin 70 miljoonan euron leikkaukset toimeentulotukeen tulivat voimaan helmikuun alusta alkaen.

– Nyt voimaan astuneet toimeentulotuen heikennykset ovat pelkkää köyhien kiusaamista. Jos pitäisi kuvailla leikkauksia kolmella sanalla, ne olisivat: julma, kylmä ja hävytön, Koskela sanoo tiedotteessaan.

TOIMEENTULOTUKI on viimesijainen taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu kattamaan ruuan, vuokran ja vaatteiden kaltaiset välttämättömät menot. Koskela muistuttaa, että hallitus on omalla politiikallaan lisännyt merkittävästi toimeentulotuen tarvetta. Ensisijaisia etuuksia on heikennetty ja työttömyys on kasvanut.

– Orpon hallitus aloitti tekemällä politiikkaa, joka kasvatti toimeentulotuen menoja ja pudotti ennätysmäärän ihmisiä toimeentulotuen varaan. Luulisi, että hallitus keskittyisi köyhien kiusaamisen sijaan tekemään töitä työllisyystilanteen parantamiseksi.

VIHREIDEN Bella Forsgrén toteaa hallituksen heikentävän toimeentulotuen ehtoja ja tasoa tilanteessa, jossa työttömyys lähestyy lama-ajan huippulukemia ja sosiaaliturvasta on jo tehty aiemmin merkittäviä heikennyksiä. Forsgrénin mukaan päätökset osuvat ihmisiin, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta parantaa asemaansa työn kautta. Leikkaukset siis syventävät köyhyyttä sen sijaan, että ne lisäisivät työllisyyttä.

– Sosiaaliturvan heikentäminen nykyisessä työllisyystilanteessa on järjettömyyden huippu, joka tulee vain syventämään köyhyyttä. Hallitus kiristää toimeentuloa ihmisiltä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta parantaa asemaansa työllä, Forsgrén sanoo tiedotteessaan.

EUROSTATIN tuoreimpien lukujen mukaan Suomella on nyt EU-maiden korkein työttömyysaste. Forsgrénin mukaan toimeentulotuen kiristäminen ei tässä tilanteessa paranna työllisyyttä, vaan siirtää vastuun heikosta työmarkkinatilanteesta yksilöille.

– Asiantuntijat nostivat laajasti kritiikkiä esille hallituksen toimeentulotuen leikkausten vaikutuksista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta hallitus ei tästä huolimatta peruuttanut esitystään. Tämä kertoo valitettavasti siitä, kuinka hallitus ei välitä esityksensä vaikutuksista köyhyyden lisääntymiseen.

Forsgrén kritisoi myös aiemmin tehtyjä suojaosien leikkauksia, jotka ovat heikentäneet mahdollisuuksia ottaa vastaan lyhyitä tai osa-aikaisia töitä.

– Suojaosien poistaminen on ollut typerä ratkaisu, jos tavoitteena on ollut työhön kannustaminen. Vihreiden vaihtoehto on perustulo, joka turvaa toimeentulon ja kannustaa työn tekemiseen ilman byrokratiaa ja pelkoa tukien menettämisestä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Kim Lindström

Mielipiteet
2.2.2026
Suomi muuttuu yksinasuvien maaksi – ja politiikan pitää päivittyä sen mukaisesti
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
31.1.2026
Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU