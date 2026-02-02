Hallituksen leikkaukselle raju vastaanotto – ”Järjettömyyden huippu”, ”hävytön”

Petteri Orpon (kok.) hallituksen sosiaaliturvaleikkausten katsotaan oppositiossa syventävän köyhyyttä. Demokraatti Demokraatti

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää leikkauksia köyhien ihmisten kiusaamisena. Hallituksen tekemät noin 70 miljoonan euron leikkaukset toimeentulotukeen tulivat voimaan helmikuun alusta alkaen.

– Nyt voimaan astuneet toimeentulotuen heikennykset ovat pelkkää köyhien kiusaamista. Jos pitäisi kuvailla leikkauksia kolmella sanalla, ne olisivat: julma, kylmä ja hävytön, Koskela sanoo tiedotteessaan.

TOIMEENTULOTUKI on viimesijainen taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu kattamaan ruuan, vuokran ja vaatteiden kaltaiset välttämättömät menot. Koskela muistuttaa, että hallitus on omalla politiikallaan lisännyt merkittävästi toimeentulotuen tarvetta. Ensisijaisia etuuksia on heikennetty ja työttömyys on kasvanut.

– Orpon hallitus aloitti tekemällä politiikkaa, joka kasvatti toimeentulotuen menoja ja pudotti ennätysmäärän ihmisiä toimeentulotuen varaan. Luulisi, että hallitus keskittyisi köyhien kiusaamisen sijaan tekemään töitä työllisyystilanteen parantamiseksi.

VIHREIDEN Bella Forsgrén toteaa hallituksen heikentävän toimeentulotuen ehtoja ja tasoa tilanteessa, jossa työttömyys lähestyy lama-ajan huippulukemia ja sosiaaliturvasta on jo tehty aiemmin merkittäviä heikennyksiä. Forsgrénin mukaan päätökset osuvat ihmisiin, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta parantaa asemaansa työn kautta. Leikkaukset siis syventävät köyhyyttä sen sijaan, että ne lisäisivät työllisyyttä.

– Sosiaaliturvan heikentäminen nykyisessä työllisyystilanteessa on järjettömyyden huippu, joka tulee vain syventämään köyhyyttä. Hallitus kiristää toimeentuloa ihmisiltä, joilla ei ole realistista mahdollisuutta parantaa asemaansa työllä, Forsgrén sanoo tiedotteessaan.

EUROSTATIN tuoreimpien lukujen mukaan Suomella on nyt EU-maiden korkein työttömyysaste. Forsgrénin mukaan toimeentulotuen kiristäminen ei tässä tilanteessa paranna työllisyyttä, vaan siirtää vastuun heikosta työmarkkinatilanteesta yksilöille.

– Asiantuntijat nostivat laajasti kritiikkiä esille hallituksen toimeentulotuen leikkausten vaikutuksista sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, mutta hallitus ei tästä huolimatta peruuttanut esitystään. Tämä kertoo valitettavasti siitä, kuinka hallitus ei välitä esityksensä vaikutuksista köyhyyden lisääntymiseen.

Forsgrén kritisoi myös aiemmin tehtyjä suojaosien leikkauksia, jotka ovat heikentäneet mahdollisuuksia ottaa vastaan lyhyitä tai osa-aikaisia töitä.

– Suojaosien poistaminen on ollut typerä ratkaisu, jos tavoitteena on ollut työhön kannustaminen. Vihreiden vaihtoehto on perustulo, joka turvaa toimeentulon ja kannustaa työn tekemiseen ilman byrokratiaa ja pelkoa tukien menettämisestä.