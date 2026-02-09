Politiikka
9.2.2026 16:10 ・ Päivitetty: 9.2.2026 16:11
Hallituksen muuttoliike- ja turvapaikkaesitykselle murskakritiikkiä: Polkee lasten oikeuksia, kallis, ajettu läpi kiireellä
Hallituksen esitys EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimukseen eli niin sanottuun paktiin liittyvistä lakimuutoksista sai kriittisen vastaanoton lausuntokierroksellaan.
Sisäministeriö lähetti lakimuutokset joulun alla lausuntokierrokselle, joka päätyi maanantaina. Näkemyksensä esitti 60 lausunnonantajaa.
Kriittistä palautetta tuli muun muassa lastensuojeluun ja lasten oikeuksiin liittyviltä tahoilta. Useat tahot kiinnittivät huomiota siihen, että hallituksen esitysluonnoksessa jätetään toteuttamatta EU-direktiiviin sisältyvä lasten säilöönoton edellytysten tiukentaminen.
Asian nostivat esille ainakin Lastensuojelun Keskusliitto, lapsiasiavaltuutettu, Suomen Punainen Risti (SPR), Unicef ja yhdenvertaisuusvaltuutettu.
SPR:n mukaan EU-direktiivissä tunnistetaan säilöönoton lapselle aiheuttamat vakavat haitat.
- Näiden velvoitteiden asianmukaiseksi toimeenpanemiseksi lasten säilöönotto tulisi yksiselitteisesti kieltää ja aina käyttää vaihtoehtoisia, vähemmän rajoittavia toimenpiteitä, SPR kirjoittaa lausunnossaan.
MAAHANMUUTTOVIRASTO nostaa lausunnossaan esille sille sopimuksen toimeenpanosta aiheutuvat mittavat kustannukset. Virastossa arvioidaan, että sopimuksen toimeenpano tulee aiheuttamaan sille yli 63 miljoonan euron toimeenpanokustannukset, josta EU-rahoituksella voidaan kattaa vain 80-85 prosenttia.
- Tämä tarkoittaa vuosina 2026-2027 Maahanmuuttovirastolle merkittävää, noin 9,5-12,5 miljoonan euron kustannusrasitetta, joka tulee virastolle aiemmin kohdistettujen säästöjen päälle uutena kompensoimattomana kustannuseränä, virasto kirjoittaa lausunnossaan.
Maahanmuuttoviraston mukaan myös paktin vaatimien tietojärjestelmämuutosten toteuttaminen kesäkuuhun mennessä tulee olemaan erittäin vaikeaa.
LAUSUNTOKIERROKSEN lyhyeksi jäänyt kesto sai osakseen toistuvaa kritiikkiä, vaikka lausuntoaikaa pidennettiinkin tammikuun lopussa viikolla.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa lausunnossaan, että lainvalmistelun kuulemisoppaan mukaan lausuntomenettelyyn varataan aikaa vähintään kuusi viikkoa ja laajoissa hankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa.
Lausuntoaikaa on aihetta pidentää, jos se ajoittuu yleiseen lomakauteen.
- EU:n maahanmuuttosääntelyn kansallisessa täytäntöönpanossa on kyse erittäin laajasta hankkeesta, ja lausuntoaika on sijoittunut osin yleiselle lomakaudelle. Erityisesti huomioiden, että nyt käsiteltävänä oleva esitysluonnos muuttaa laaja-alaisesti koko turvapaikkaprosessin, olisi lausuntoajan tullut laadukkaan lainvalmistelun näkökulmasta olla pidempi, yhdenvertaisuusvaltuutettu kirjoittaa.
Lausuntokierrokselle lähetetyssä hallituksen luonnoksessa oli peräti 571 sivua.
Teksti: STT/Tuomas Savonen
